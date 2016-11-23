Soylu: 21 bin 929 kişi ihraç edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz sadece teröristlerle mücadele etmiyoruz. Terörü ortaya çıkaran, var eden, diri tutan, destekleyen tüm etkenler ve yapılanmalarla da mücadele ediyoruz. Açık ve net ifade etmek isterim ki değil teröriste silah veren, moral verene bile tahammülümüz yoktur." dedi.

Bakan Soylu, personel alımı ile ilgili olarak, "Personel alımları noktasında, lise mezunları arasından 10 bin polis alımı halen yapılmaktadır. Jandarma Genel Komutanlığımız bünyesinde 700 subay, 3 bin 450 astsubay, 9 bin uzman jandarma alımı halen devam etmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığında ise 50 subay, 105 astsubay ve 635 uzman erbaş alımı çalışmaları sürmektedir. 5 ilde çarşı ve mahalle bekçisi alımı ilanına çıkılmış, bin 233 kişinin ataması yapılarak göreve başlamıştır. 733 kişinin ise işlemleri halen devam etmektedir." bilgisini verdi.

TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI EN YÜKSEK SEVİYEDE

Teslim olan terörist sayısının son 17 yılda en yüksek seviyeye çıktığını belirten Soylu, 2016 yılında 457 kişinin örgütten kaçarak adli makamlara teslim olduğunu söyledi.

PKK VE FETÖ'NÜN UYUŞTURUCU AYAĞINA BÜYÜK DARBE

Soylu, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda piyasa değeri 4 milyar, FETÖ'ye yönelik narkoterör operasyonlarda piyasa değeri 75 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.



21 BİN 929 PERSONEL İHRAÇ EDİLDİ

İçişleri Bakanı Soylu, FETÖ soruşturması kapsamında bakanlığından 21 bin 929 personelin ihraç edildiğini bildirdi.