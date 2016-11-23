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Sınırdan cezaevine!

Sınırdan cezaevine!
FETÖ'cüler üniversitelerde de yuvalandı. Operasyonlar kapsamında Malatya'daki Turgut Özal Üniversitesi Hastanesi kapatıldı. Hastanenin Başhekimi ile üniversitenin tıp fakültesi öğretim üyesi eşi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. FETÖ'cü çift yurt dışına kaçmak isterken Edirne'de yakalandı. Adliyeye çıkarılıp tutuklandı.
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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