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aranıyor

Salih Müslim aranıyor
Ankara Merasim Sokak'ta 17 Şubat 2016'da askeri servis araçları geçerken kanlı terör örgütü PKK'nın düzenlediği terör saldırısıyla ilgili yapılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında PKK'nın Avrupa'daki elebaşlarından Zübeyir Aydar ve Remzi Kartal, PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin sözde lideri , PKK'nın sözde yöneticileri Cemil Bayık, Murat Karayılan ve Fehman Hüseyin'in de bulunduğu 48 örgüt elemanı hakkında yakalama emri çıkarıldı. Türkiye bu teröristleri ararken, Avrupa yine kanlı işbirliğine destek verdi. Salih Müslim, önce Almanya'da ardından İngiltere'de sahneye çıktı.

Türkiye'nin terör listesinde olan Salih Müslim, Avrupa'da siyasetçi muamelesi görüyor.
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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