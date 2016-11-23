Salih Müslim aranıyor

Ankara Merasim Sokak'ta 17 Şubat 2016'da askeri servis araçları geçerken kanlı terör örgütü PKK'nın düzenlediği terör saldırısıyla ilgili yapılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında PKK'nın Avrupa'daki elebaşlarından Zübeyir Aydar ve Remzi Kartal, PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin sözde lideri Salih Müslim, PKK'nın sözde yöneticileri Cemil Bayık, Murat Karayılan ve Fehman Hüseyin'in de bulunduğu 48 örgüt elemanı hakkında yakalama emri çıkarıldı. Türkiye bu teröristleriararken, Avrupa yine kanlı işbirliğinedestek verdi. Salih Müslim, önceAlmanya'da ardından İngiltere'desahneye çıktı.
Türkiye'nin terör listesinde olan Salih Müslim, Avrupa'da siyasetçi muamelesi görüyor.
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