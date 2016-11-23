Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç ilçesi, terör örgütü PYD/PKK'nın sınır boyunu kaplayacak terör koridoru projesinin belkemiği durumunda. Türkiye, terör koridorunu önlemek için ABD ve örgüte baskı yaparken, teröristler projeyi yaşatmak için ilçeyi terk etmeye direniyor.

Münbiç, Suriye'de Fırat Nehri'nin batısında, Türkiye sınırına 30 kilometre mesafede yer alıyor. Halep'e bağlı ilçenin büyüklüğü 26 kilometrekare.

Savaştan önce yaklaşık 100 bin nüfusu bulunan ilçenin tamamına yakını Arap. Nüfusun birkaç bini Kürt ve Türkmenlerden oluşuyor.

Münbiç, iç savaşta temmuz 2012'de muhaliflerin kontrolüne girdi. Ocak 2014'te ise terör örgütü DEAŞ'ın eline geçti.

TERÖR KORİDORUNU BİRLEŞTİREN KÖPRÜ

PYD/PKK, Suriye-Türkiye sınırının Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bölümünü, ABD desteğiyle 2015 sonuna kadar ele geçirdi.

Örgüt, nehrin doğusundaki işgal alanlarını, batısındakilerle birleştirmek için harekete geçti.

Bu birleşmeyi sağlamak için nehrin batı kıyısındaki Münbiç ve Bab ilçelerini DEAŞ'tan alması gerekiyordu.

Örgüt için Münbiç, birleşmeyi sağlayacak köprü rolü görecekti.

PYD/PKK halihazırda, Suriye-Türkiye sınırındaki Haseke ilinden Münbiç'e uzanan koridoru kesintisiz şekilde kontrol ediyor. Örgüt, Hatay ilinin karşısına denk düşen Halep'in Afrin ve Tel Rifat ilçelerini, Bab ilçesini de alarak Münbiç'le birleştirmeyi hedefliyor.

MÜNBİÇ'İ ABD YARDIMIYLA ALDI

ABD, DEAŞ'a karşı ortak mücadele bahanesiyle PYD/PKK'nın Münbiç'e girmesini sağladı.

ABD'nin şiddetli hava saldırıları ve özel kuvvetlerini arkasına alan örgüt, geçen ağustosta DEAŞ'ı ilçeden çıkardı.

PYD/PKK, Türkiye'nin tepkileri nedeniyle, ilçenin yönetimini Araplardaymış gibi gösterdi. İlçede kendi militanlarının değil, "Suriye Demokratik Güçleri" unsurlarının bulunduğunu iddia etti.

ABD'NİN SÖZÜ HAVADA KALDI

ABD, Münbiç'in ele geçirilmesinin hemen ardından PYD/PKK militanlarının ilçeyi terk edeceği konusunda Türkiye'ye teminat vermişti.

Ancak Washington yönetimi 3 aydır, militanların Fırat Nehri'nin doğusuna çekileceği sözünü tutmadı.

Son olarak ABD-Türkiye arasında konuya özel askeri irtibat görevlileri atandı. Yeni mekanizmayla, tarafların, terör örgütünün ilçedeki durumuna ilişkin ayrıntıları hızla değerlendirip harekete geçebilmesi amaçlanıyor.

MÜNBİÇ TÜRKİYE'NİN HEDEFİNDE

Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türkiye sınırından Suriye içlerine giren Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, Münbiç'e de baskı yapıyor.

Doğusunda Fırat Nehri olan ilçeyi kuzeyi ve batısından çevreleyen TSK ve ÖSO, merkezin 10 kilometre yakınında.

Türkiye, geçen hafta Münbiç'ten ilerlemeye çalışan teröristleri hava saldırısıyla vurarak, buraya yönelik baskısının artacağı işaretini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nın ulaştığı nokta için, "Yetmez, biz şimdi oradan da Münbiç'e doğru ayrıca gideceğiz. Niye Münbiç'e gideceğiz, çok meraklı olduğumuz için değil. Münbiç'te PYD var, YPG var. Onlar da orayı terk etsin, doğuya gitsin. Bunu söyledik. 'Gidecekler' dediler, 'gitsin' dedik. Şu ana kadar bir miktar gittiğini söylüyorlar. Biz tamamen orayı PYD ve YPG'nin boşaltmasını istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.