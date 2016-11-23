Yol Durumu
  1. Tankın önüne yatan kahraman konuştu: Amacım...
  2. Komiserden polislere alçak talimat

'ya darbe üstüne darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri, Sehi ormanları bölgesinde düzenlenen da 'ya ait farklı noktalarda muhtelif yaşam alanları, sığınaklar, yaşam malzemeleri, 6 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı ve 9 adet Anti Personel Mayın bulunarak imha edildiğini açıkladı.

PKKya darbe üstüne darbe

Jandarma Bölge Komutanlığı ve 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından 'lı teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla 15-18 Kasım 2016 tarihleri arasında Bitlis Sehi ormanları bölgesinde düzenlenen Şehit Jandarma Üsteğmen Ömer Bozkurt- 91 u'nda yapılan arazi aramasında PKK'ya ait farklı noktalarda muhtelif yaşam alanları, sığınaklar, yaşam malzemeleri, 6 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı ve 9 adet Anti Personel Mayın bulunarak imha edildi.
Etiketler: , ,
  • 23 Kasım 2016, Çarşamba 18:31
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
ay ve yildiz ay ve yildiz

gebertin tarla farelerini

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.11.2016 18:45
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar