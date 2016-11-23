Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ve 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla 15-18 Kasım 2016 tarihleri arasında Bitlis Sehi ormanları bölgesinde düzenlenen Şehit Jandarma Üsteğmen Ömer Bozkurt- 91 Operasyonu'nda yapılan arazi aramasında PKK'ya ait farklı noktalarda muhtelif yaşam alanları, sığınaklar, yaşam malzemeleri, 6 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı ve 9 adet Anti Personel Mayın bulunarak imha edildi.



