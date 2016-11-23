PKK'lı Özgür Gündem'den iki isime tahliye

"Terör örgütü PKK'nın propagandasının yapıldığı ve örgütün yayın organı gibi hareket edildiği" iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında geçici olarak kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Zana Kaya ile Yazı İşleri Müdür İnan Kızılkaya, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu savcılarından Umut Tepe tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, geçici olarak kapatılmasına karar verilen Özgür Gündem gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Zana Kaya ile Özgür Gündem Yazı İşleri Müdür İnan Kızılkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcılığa ifade veren Kaya ve Kızılkaya, ''terör örgütüne üye olmak'' ve ''devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma'' suçlarından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.