Ölümüne büyüyor

Antalya'da yaşayan Mehmet-Derya Cunduz çiftinin 4 yaşına girecek olan kızları Azra, 3 yıl önce çığlık atarak uykusundan uyandı. Endişelenen aile kızlarını hastaneye götürdü. Azra'ya Tay-Sachs (Enzim eksikliği) teşhisi koyan doktorlar, hastalığın tedavisinin olmadığını ve küçük kızın en fazla 5 yaşına kadar yaşayabileceğini söyledi. Azra bir süre önce oturma, konuşabilme, ağızdan beslenme ve görme yetisini tamamen kaybetti. Parmaklarını dahi kımıldatamayan Azra'nın durumu büyüdükçe ağırlaşmaya başladı. Kızının hastalığı için bir araştırma yapılmasını isteyen anne Derya Cunduz, "Azra'yı her gün kaybediyorum. Her saniye ölebilir diye korkuyorum. Azra'nın geçen hafta iki kez kalbi durdu. Oksijene bağlayıp hayata döndürmeye çalıştım. Tek isteğimiz hastalığın araştırılması'' diye konuştu.