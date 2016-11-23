Ölümüne büyüyor

Antalya'da yaşayan Mehmet-Derya Cunduzçiftinin 4 yaşına girecek olan kızları Azra, 3 yıl önceçığlık atarak uykusundan uyandı. Endişelenenaile kızlarını hastaneye götürdü. Azra'ya Tay-Sachs(Enzim eksikliği) teşhisi koyan doktorlar, hastalığıntedavisinin olmadığını ve küçük kızın en fazla 5yaşına kadar yaşayabileceğini söyledi. Azrabir süre önce oturma, konuşabilme, ağızdanbeslenme ve görme yetisini tamamen kaybetti.Parmaklarını dahi kımıldatamayanAzra'nın durumu büyüdükçe ağırlaşmayabaşladı. Kızının hastalığı için bir araştırmayapılmasını isteyen anne Derya Cunduz,"Azra'yı her gün kaybediyorum. Her saniyeölebilir diye korkuyorum. Azra'nın geçenhafta iki kez kalbi durdu. Oksijene bağlayıphayata döndürmeye çalıştım. Tek isteğimizhastalığın araştırılması'' diye konuştu.
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