Madencinin kaderi

Siirt'in Şirvan ilçesindeki maden ocağında toprak altında kalan 16 madenciden 7'sinincansız bedeni çıkarıldı. Madencilerin yakınlarını ziyaret eden ve çalışmaları izleyen Bakan Mehmet Müezzinoğlu, "İnşallah toprak altındaki canlarımıza, nefes alır vaziyette ulaşırız" dedi. SON FOTOĞRAF! Bu sırada madeninkapısında bir süre önce pozveren evli ve 5 çocuk babasıBedrettin Çaylı'nın cansızbedenine ulaşıldı. Çaylınıncenazesi, gözyaşları arasındahastana morguna gönderildi.Ne yazık ki NecmettinÇelik, Yusuf Çelik, MehdiErdoğan, Davut Nas, KamilTaş ve Sedat Bulut'tan sonraBedrettin Çaylı da madenşehidi oldu. Enkaz altında halenSavaş Kızıltan, Kerem Arat,İbrahim Kılıç, Kasım Tari, HalilBaşer, Muhammet Batumak,Nusret Beyazalma, Yavuz Yıldızve İsmail Tekin bulunuyor.
3 YIL SONRA ACI HABER Zonguldak Kilimli'de ise kömür ocağındaki göçükte maden işçisiMustafa Sarı (41) öldü, 1 işçi yaralandı. Sarı'nın, 7 Ocak 2013'te Kozlu'da 8 işçinin öldüğü metan gazı püskürtmesinden yaralı kurtulduğu ortaya çıktı. O zaman ocak önünde Doğukan Sarı, "Babam nerede?" diyerek feryat etmişti. Babasının yaralı çıkarılmasıyla büyük sevinç yaşayan küçük çocuk, şimdi adeta yıkıldı. Evli ve 2 çocuk babası Sarı'nın cenazesi, son yolculuğuna uğurlandı. Yetim kalanDoğukan, tabutun başından ayrılmadı.
2013'te yaralı kurtulan Mustafa Sarı, oğluna böyle sarılmıştı.
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