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Madencinin kaderi

Çalıştığı madende poz veren gencin toprak altından cansız bedeni çıkarıldı Zonguldak’ta 3 yıl önce göçükten kurtulan madenci de kaderden kaçamadı

Madencinin kaderi
Siirt'in Şirvan ilçesindeki maden ocağında toprak altında kalan 16 madenciden 7'sinin cansız bedeni çıkarıldı. Madencilerin yakınlarını ziyaret eden ve çalışmaları izleyen Bakan Mehmet Müezzinoğlu, "İnşallah toprak altındaki canlarımıza, nefes alır vaziyette ulaşırız" dedi. SON FOTOĞRAF!
Bu sırada madenin kapısında bir süre önce poz veren evli ve 5 çocuk babası Bedrettin Çaylı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Çaylının cenazesi, gözyaşları arasında hastana morguna gönderildi. Ne yazık ki Necmettin Çelik, Yusuf Çelik, Mehdi Erdoğan, Davut Nas, Kamil Taş ve Sedat Bulut'tan sonra Bedrettin Çaylı da maden şehidi oldu. Enkaz altında halen Savaş Kızıltan, Kerem Arat, İbrahim Kılıç, Kasım Tari, Halil Başer, Muhammet Batumak, Nusret Beyazalma, Yavuz Yıldız ve İsmail Tekin bulunuyor.

3 YIL SONRA ACI HABER
Zonguldak Kilimli'de ise kömür ocağındaki göçükte maden işçisi Mustafa Sarı (41) öldü, 1 işçi yaralandı. Sarı'nın, 7 Ocak 2013'te Kozlu'da 8 işçinin öldüğü metan gazı püskürtmesinden yaralı kurtulduğu ortaya çıktı. O zaman ocak önünde Doğukan Sarı, "Babam nerede?" diyerek feryat etmişti. Babasının yaralı çıkarılmasıyla büyük sevinç yaşayan küçük çocuk, şimdi adeta yıkıldı. Evli ve 2 çocuk babası Sarı'nın cenazesi, son yolculuğuna uğurlandı. Yetim kalan Doğukan, tabutun başından ayrılmadı.


2013'te yaralı kurtulan Mustafa Sarı, oğluna böyle sarılmıştı.
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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