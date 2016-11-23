Komşu saçmaladı

Meşhur Sarıyer Hünkar Börekçisi'nin varisi genç kız ile annesi, üst kat komşularının saldırısına uğradı. Yerlerde sürüklenip saçları yolunan genç kız, dayakçı komşuları hakkında dava açtıİstanbul Sarıyer'de 3 üç ay önce Hünkar Börekçisi'nin sahibi olan babası Seyfullah Marangoz'u kanserden kaybeden Gonca Marangoz, yalnız kalmasın diye annesi Esri Marangoz'un yanında kalmaya başladı. Binanın üçte ikisi anne ile kızına, üçte biri ise üst kat komşuları Mehmet G.'ye aitti. İddaya göre sadece bir daireye sahip olan üst kat komşuları Mehmet G., Seyfullah Marangoz ölünce eşi Esri'den binayı satmasını istedi. Ancak Marangoz ailesi, teklifi kabul etmedi. Bu yüzden komşular arasında anlaşmazlık çıktı.
SÜREKLİ TEHDİT ETTİ
Anne-kız, apartmanda sürekli gürültü yapan, sigara içen ve üst kata bir kat daha çıkmak isteyen komşularını şikayet etti. Kızgın komşu, geçen hafta işten eve gelen genç kızın yolunu kesti. Mehmet G ve oğlu Emre, genç kızı saçından tutarak sürükledi. Emre G., tekmelediği kızın suratına ardı ardına yumruklarını indirdi. Saldırıya damat Mustafa S. de katıldı. Dayakçı damat da "Senin leşini annenin kapısına atacağız. Annen oradan temizleyecek" diye genç kızı tehdit etti. Mehmet G. de, "Baban geberdi, yakında annen de gider yanına" dedi. Tam 4 erkeğin saldırısına uğrayan genç kızın feryadı üzerine annesi de dışarıya çıktı. Anne de saldırıdan nasibini aldı. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan ana-kız, polise giderek şikâyetçi oldu. Dosya savcılığa gönderildi. Genç kız, kafasından kopartılan saçları savcıya delil olarak sundu. Adli Tıp'tan alınan raporda, yüzünün çeşitli yerlerinden yaralandığı gözlenen Marangoz'un, saçlarının da yolunmuş olduğu tespit edildi. Başparmağının kırık olduğu belirlendi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan savcılık, anne-kız için mahkemeden koruma da talep etti.
EVİ İSTEDİLER
Bİnanın üçte ikisi Gonca ve annesine aitken, bir daireye sahip olan Mehmet G., tüm evi kendisine satmalarını istedi. Kabul etmeyen annekızı damadı, oğlu ve torunuyla birlikte darp etti.
ALİ OKTAY
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