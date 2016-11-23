Klasmanımızda değiller

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında CHP'yi sert sözlerle eleştirdi. Bahçeli, "CHP, HDP ile işbirliği içinde. Atatürk yerinden kalkıp bunların halini görse ya tekrar yatar, ya alayını İzmir'e kadar kovalar. HDP, CHP'nin içine kaçmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu bizi tanımıyor, tanımak istemiyor bu doğaldır. Doğal olmayan 47 yıllık bir hareketi kendi gibi görme hatasıdır. Kılıçdaroğlu şunu aklından çıkarmasın ki kavga gibi bir amacımız yoktur. Olursa da kendileri bizim klasmanımızda zaten değildir" dedi.
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