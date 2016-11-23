15 Temmuz gecesi darbeci askerleri koordine eden ve ortadan kaybolan Albay Ahmet Zeki Gerehan’ın evinde yapılan aramada kamuflajının cebinden darbe planları çıktı. Notlarda İstanbul’da hangi noktaya ne kadar askeri kuvvet gönderileceği yazılıydı...
15 Temmuz gecesi darbeci askerleri koordine eden ve darbe girişimi başarısız olunca ortadan kaybolan Albay Ahmet Zeki Gerehan'ın evine baskın yapıldı. Gerehan'ın kamuflajının cebinden darbe planı yaptıkları el notları çıktı. Darbeci askerlerin "Yurtta SulhKonseyi" adı altında oluşturdukları Whatsapp grubunda da bulunan Ahmet Zeki Gerehan 15 Temmuz gecesinden sonra darbenin bastırılması üzerine ortadan kaybolmuştu.
KARTAL KAVŞAK'TAN...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri darbeci Albay'ın ev ve iş yerinde arama yaptı. Evdeki aramada bulunan Gerehan'a ait kamuflajın cebinden bir belge çıktı. Belgede, darbe gecesinereye, ne kadar asker sevkiyatıyapılacağı gösterilmişti. Gerehan'a ait el yazısı bulunan belgede, İstanbul'da yapılacak askeri sevkiyatın miktarlarını içerdiği görüldü. "Kartal kavşak" diyebaşlayan belgenin "Çobançeşme" diye sonlandığı belirtildi. Savcının dosyasına delil olarak konulan belgede TRT, İstanbulBüyükşehir Belediyesi, AtatürkHavalimanı ve Çevik Kuvvet ŞubeMüdürlüğü gibi kritik bölgelere gönderilecek darbeci asker sayısının Gerehan tarafından belirlendiği bilgisi vardı. Hakkında yakalama kararı bulunan darbeci Gerehan'ın talimatı ile Harp Akademileri Komutanlığı'nda bulunan öğrencilerin de İstanbul'un çeşitli noktalarındaki askeri birliklere sevk edildikleri anlaşıldı. Görev yerleri belli olmayan subayların darbenin başarıya ulaşması için birliklere gönderildikleri öğrenildi.
Hain Ahmet Zeki Gerehan'ın cebinden çıkan notlarda İstanbul'da darbeci askerlerin nerelerde görev yapacağı yazılıydı.
DARBECİ ALBAY AHMET ZEKİ GEREHAN
ÜMİT DÜNDAR'A ULAŞAMADI
15 Temmuz gecesi Zeki Gerehan, 1. Ordu Komutanı Ümit Dündar'ı gözaltına almak üzere bir tim görevlendirmişti. Whatsapp grubuna da "Ordu Komutanı'nın telefonu çalıyor ama açmıyor. Konum bulunamaz mı?" şeklinde mesaj yazmıştı.
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