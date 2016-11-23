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Kan'uflaj

gecesi ci askerleri koordine eden ve ortadan kaybolan Albay ’ın evinde yapılan aramada ının cebinden darbe planları çıktı. Notlarda İstanbul’da hangi noktaya ne kadar askeri kuvvet gönderileceği yazılıydı...

Kanuflaj
15 Temmuz gecesi ci askerleri koordine eden ve darbe girişimi başarısız olunca ortadan kaybolan Albay 'ın evine baskın yapıldı. Gerehan'ın ının cebinden darbe planı yaptıkları el notları çıktı. in "Yurtta Sulh Konseyi" adı altında oluşturdukları Whatsapp grubunda da bulunan Ahmet Zeki Gerehan gecesinden sonra darbenin bastırılması üzerine ortadan kaybolmuştu.

KARTAL KAVŞAK'TAN...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri darbeci Albay'ın ev ve iş yerinde arama yaptı. Evdeki aramada bulunan Gerehan'a ait kamuflajın cebinden bir belge çıktı. Belgede, darbe gecesi nereye, ne kadar asker sevkiyatı yapılacağı gösterilmişti. Gerehan'a ait el yazısı bulunan belgede, İstanbul'da yapılacak askeri sevkiyatın miktarlarını içerdiği görüldü. "Kartal kavşak" diye başlayan belgenin "Çobançeşme" diye sonlandığı belirtildi. Savcının dosyasına delil olarak konulan belgede TRT, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Havalimanı ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü gibi kritik bölgelere gönderilecek darbeci asker sayısının Gerehan tarafından belirlendiği bilgisi vardı. Hakkında yakalama kararı bulunan darbeci Gerehan'ın talimatı ile Harp Akademileri Komutanlığı'nda bulunan öğrencilerin de İstanbul'un çeşitli noktalarındaki askeri birliklere sevk edildikleri anlaşıldı. Görev yerleri belli olmayan subayların darbenin başarıya ulaşması için birliklere gönderildikleri öğrenildi.


Hain Ahmet Zeki Gerehan'ın cebinden çıkan notlarda İstanbul'da darbeci askerlerin nerelerde görev yapacağı yazılıydı.



DARBECİ ALBAY AHMET ZEKİ GEREHAN


ÜMİT DÜNDAR'A ULAŞAMADI
15 Temmuz gecesi Zeki Gerehan, 1. Ordu Komutanı Ümit Dündar'ı gözaltına almak üzere bir tim görevlendirmişti. Whatsapp grubuna da "Ordu Komutanı'nın telefonu çalıyor ama açmıyor. Konum bulunamaz mı?" şeklinde mesaj yazmıştı.


Nazif KARAMAN
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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