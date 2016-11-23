İtiraf ettiren görüntüler

İstanbul Maltepe'de, babası Osman Özdemir Kurdaş ve 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı saldırıyı düzenleyen Alican Kurdaş emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Alican Kurdaş'ın saldırıyı itiraf etmesinde önemli bir role sahip olduğu belirtilen görüntüler ortaya çıktı. Alican Kurdaş, gözaltına alındığında saldırıyla bir bağlantısının olmadığını öne sürmüştü. Ancak kamera görüntüleri kendisine gösterildi. Bunun üzerine saldırıyı itiraf etmek zorunda kaldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Alican Kurdaş'ın kamera görüntülerinden ve tanık ifadelerinden yola çıkılarak kimlik tespiti yapıldı. Şüpheli şahıs ile yapılan görüşmede; babası ile ilişkilerinin uzun zamandır bozuk olduğu, bu sebepten babasına zarar vermek istediği, bilgisayar mühendisi olmasından dolayı internet ortamından faydalanmak suretiyle dışarıdan temin ettiği kimyasal maddeleri birleştirerek bomba düzeneği yaptığını, bu bomba düzeneğini hediye paketi şeklinde kendisini gizleyerek kurye kılığında, babasının ortağı olduğu ve kendisinin de çalıştığı şirkete babasına verilmek üzere bıraktığını itiraf etmiştir" açıklamasını yaptı. Üniversiteyi il dışında okuduktan sonra babasının yanına döndüğünü söylediği öğrenilen Kurdaş'ın, "Bir çığlık atma evresindeydim böyle bir şey yaptım. pişmanım" dediği kaydedildi. Maltepe İlker Sokak'taki Genel Sistem Dizayn (GSD) isimli şirketin ortağı eski bir maliye bakanının oğlu Osman Özdemir Kurdaş adına bırakılan paket bırakılmıştı. Osman Özdemir Kurdaş 4. kattaki ofisinde paketi açmasıyla büyük bir gürültüyle patlamıştı. Patlamada, Osman Özdemir Kurdaş'ın sol kolu ve bacakları parçalanırken firmanın diğer ortağı ve CEO'su Şahnur A. ile Sevgi Ö. yaralanmıştı.



PSİKOPAT CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Babasını öldürmek isteyecek kadar hainleşen Alican Kurdaş, dün çıkartıldığı mahkemede tutuklandı. Cezaevine gönderilen Kurdaş'ın son derece sakin olduğu belirtildi.





Alican Kurdaş, bombayı hazırladıktan sonra planın ikinci ayağına geçti.







Kurdaş, kurye kılığına girdi ve babasının şirketinin adresini inceledi.







Ardından bombayı adrese teslim etmek için yola çıktı.