İşte 2017'de yolcuları bekleyen yenilikler

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Saraçhane'deki binasında yapılan Meclis toplantısında, İETT Genel Müdürü Arif Emecen, 2017 Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunu sundu.

Emecen, burada yaptığı konuşmada, 2017 yılı İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü bütçesini ve performans programını sunmak için kürsüde olduğunu belirterek, İstanbul'un can damarı sayılan ve 146 yıldır toplu taşımanın yükünü omuzlayan İETT'nin, kente her geçen gün daha büyük hizmet verebilmek için kesintisiz çalıştığını söyledi.

Şehir hayatını kolaylaştıran, çevreye duyarlı, alternatif enerji kaynaklarını yönetebilen lider kuruluş olma vizyonları bulunduğunu anlatan Emecen, şöyle devam etti:

"İETT, yaş ortalaması 4,5 olan 2 bin 714 otobüsü ve 760 hattıyla İstanbul'un her köşesinde hizmet veriyor. Ayrıca özel işletmeler dahil edildiğinde, 5 bin 804 otobüsün yürütüm ve denetimlerini yapıyoruz. İstanbul'da kıtalar arası yolculuğu hızlandıran metrobüste ise 545 aracımızla çalışıyoruz. Yolculuklardaki konforu artırmak, ilk hedefimiz. 52 kilometre 45 istasyonumuzla birlikte iyileştirme projelerimize, hız kesmeden devam ediyoruz. Beylikdüzü-Silivri ve diğer yeni metrobüs güzergahları ile İstanbul halkı, hızlı ve konforlu ulaşım hizmetlerinden birine daha kavuşacak."

Metrobüs iyileştirmeleri kapsamında, otobüs, altyapı ve üstyapı iyileştirmeleri planladıklarını anlatan Emecen, metrobüs hattının sağladığı kolaylıkla ve İstanbul trafiğini rahatlatan özelliğiyle sadece yurt içinden değil, yurt dışından da ulaşım uzmanlarının ilgisini çektiğini söyledi.

Emecen, "Geçtiğimiz yıl 12 bin 16 olan durak sayımızı, 7 bin 750'si açık, 4 bin 639'u kapalı olmak üzere 12 bin 389'a çıkardık. Vatandaşlarımız tarafından oldukça ilgi gören ve ilkini Yıldız Teknik Üniversitesi durağında hayata geçirdiğimiz konsept akıllı durak projemizi, tüm ilçelerimizde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz, çalışmalarımıza başladık. Bu durağımızın birçok özelliği var. Konsept duraklar, güneş enerjisi ile çalışıyor, Wi-fi hizmeti veriyor, elektrikli engelli araçlarına ve telefonlara şarj olanağı sağlıyor. Biletmatik olanağı sunuyor, anlık bilgilendirmeler yapıyor. Bu durakların sayısı da önümüzdeki dönemde artırılacak." diye konuştu.

İETT'nin aldığı ödüllerden bahseden Emecen, otobüslerin hepsinin akıllı araç donanımlarına sahip olduğunu, GPS ile izlendiğini, iç ve dış kameralarla takip edildiğini, internet ve USB şarj imkanı sunduğunu ve araç içi doluluk oranlarını gösterdiğini dile getirdi.

"Akyolbil" adı verilen proje ile durak yoğunluklarını izleme, gerekli hat, durak ayarlamalarını yapabilme imkanına kavuştuklarını anlatan Emecen, "Otobüs, hat, sefer yoğunluklarını izleme imkanını sağlayan bu projeyle anlık olarak hat, sefer düzenlemelerini yapabiliyoruz ve olağanüstü durumlarda ani müdahale gerçekleştirebiliyoruz. Bu sistemi Filo Yönetim Merkezimizden yönetiyoruz. Bunun yanında İETT, uçaklarda kullanılan akıllı sistemleri kara taşımacılığına uyarlayarak, 'Karakutu' projesini başlattık." dedi.

"Karakutu" projesinin amacının otobüslerin etkin olarak takip ve denetiminin sağlanması olduğuna dikkati çeken Emecen, "Bu proje ile otobüslerimizin yakıt tüketimi, kat edilen mesafe, periyodik bakım, arıza yönetimi gibi 48 ham veri alınacak. Uygulama sonrası, yakıt tasarrufu, kaza sayısında azalma, emisyon değerinde azalma gibi iyileştirmeler hedefleniyor. Uygulamaya 520 otobüsle başlanmış olup, tüm filoya yayılacak. 1. fazda 680 şoförün kusurlu davranış tespiti edilmiş olup 7,3 yakıt tasarrufu, yüzde 21,4 kaza sayısında düşme, yüzde 4 emisyon değerinde azalma sağlanmış oldu. 'Karakutu' ile şoförlerimizin performansları verilerle ölçülecek hangi şoförümüzün hangi eğitime ihtiyacı olduğu anlaşılarak, kişiye özel eğitimler planlanacaktır. Bu proje toplu ulaşımla ilgili önemli bir eşik." ifadelerini kullandı.

"İBEACON" HAYATA GEÇİYOR"

Yeni bir projelerinden bahsetmek istediğini dile getiren Emecen, yolcuları bilgilendirmeye dönük teknolojik alt yapıyı sağlayabilmek adına Bluetooth 4.0 teknolojisini kullanan iBeacon cihazlarını kullanmaya başlayacaklarını söyledi.

Emecen, bu sistemin sağlayacaklarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Otobüse binen yolcularımıza araç içerisinde ihtiyaçları olan bildirimleri göndereceğiz. Görme engelli yolcularımıza, durak geçiş anonslarının ve inecekleri durağa gelmesine yakın akıllı telefonları üzerinden sesli mesajlar verilmesi sağlayacağız. Duraklara yerleştirilecek beacon sayesinde görme engelli bir yolcunun, kimseden yardım almadan durağa girmesini sağlayabilecek navigasyon yazılımı geliştirmeyi planlıyoruz. Görme engelli yolculara, gelen otobüsün hangi hatta ait olduğu bilgisinin mobil telefonları üzerinden bildirilmesini sağlayacağız. Hat ve sefer değişiklik bilgisinin anlık olarak durakta bekleyen yolcuya gönderilmesini sağlayacağız. Böylece yolcularımızla iletişimimizi daha da kuvvetlendireceğiz."

Emecen, İETT olarak çalışanları motive etmek amacıyla bir dizi çalışmalar başlattıklarını ve bu kapsamda çalışanların eğitimine büyük önem verdiklerini söyledi.

Başta şoförler olmak üzere 6 bin çalışanı etkili iletişim becerileri, kriz yönetimi, yolcularla iletişim, öfke kontrolü, kurumsal imaj, otobüslerin temizliği ve korunması gibi konularda eğitimden geçirdiklerini anlatan Emecen, ayrıca saha eğitimlerini de garaj ortamında gerçekleştirdiklerini ve bunun da başarıyla tamamlandığını kaydetti.

Emecen, "Bu yıl daha geniş bir katılımcı topluluğuyla İstanbul Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde düzenlenecek 9. Transist İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı, 1-3 Aralık tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılacak. Temamız ise 4T, yani Trafik, Zamanlama, Dönüşüm, Teknoloji olacak.Toplu ulaşım problemlerinin, çözüm önerilerinin ele alınacağı fuar, dünyanın ve ülkemizin değerli akademisyenlerini, yerel yöneticilerini ve toplu ulaşım otoritelerini bir araya getirecek." diye konuştu.

İETT'DEN ENGELLİLER İÇİN ALARM SİSTEMİ

Tüm otobüsleri, garajları ve hizmet binalarını engelli erişimine uygun hale getirdiklerini ifade eden Emecen, bu bağlamda engelli vatandaşların problemlerinin çözümü amacıyla engelliler koordinatörlüğünün bulunduğunu hatırlattı.

Emecen, ALO 153 ve diğer kanallardan gelen vatandaş şikayetlerinin de itinayla ele alınıp gereğinin yapıldığını dile getirdi.

Arif Emecen, anlık takip sistemin bir getirisi olan MOBİETT'in 3,6 milyon kişi tarafından kullanıldığını, bu uygulamayla günde 2 milyona yakın sorgu yapıldığını aktararak, "MOBİETT'in yeni versiyonunda özellikle görme engelli yolcuların talepleri doğrultusunda bir alarm sistemi geliştirildi. Özellik, istenilen durağa ve hatta ait otobüs gelmeden belirtilen zaman kadar önce alarm çalmasını sağlıyor. Bu yıl teknolojik alt yapıya da önemli yatırımlar yapacağız. Hem araç içi ve garaj kameralarımızın yenilenmesi, hem de siber güvenlik alanında yapacağımız yeniliklerle birlikte teknolojik alt yapıya ayırdığımız bütçe 17 milyon 350 bin lira." değerlendirmesinde bulundu.

YENİ YILDA ELEKTRİKLİ OTOBÜSLER GELİYOR

Emecen, 2017 yılında otobüsleri yenileyerek halka daha nitelikli bir hizmet götürmeyi amaçladıklarını anlatarak, "2017 yılında alınacak elektrikli otobüsler Tarihi Yarımadada kullanılacak. Halihazırda verilen hizmetin, çalışma sonrasında yüzde 100 elektrikli toplam 200 otobüsle verilmesi planlanmaktadır. Edirnekapı'nın aktarma merkezi olarak planlandığı projede, yeni otobüsler tüm akıllı araç donanımlarına sahip olacak." diye konuştu.

"İETT olarak 2017'de tüm otobüs alımlarına ayırdığımız bütçe 1 milyar 110 milyon 996 bin liradır" diyen Emecen, toplam 725 otobüs alımı planladıklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde İETT Genel Müdürlüğü'nün 2017 bütçesi, 2 milyar 900 milyon lira olarak oy çokluğuyla kabul edildi.