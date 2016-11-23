İstanbul'un Avrupa yakasındaki 10 ilçede 26 Kasım'da elektrik kesintisi uygulanacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Küçükçekmece, Bağcılar, Beylikdüzü, Bayrampaşa, Güngören, Sarıyer, Kağıthane, Eyüp, Sultangazi ve Zeytinburnu'nda bazı semtlere 26 Kasım'da elektrik verilemeyecek.

Elektrik kesintisi yapılacak yerler şöyle:

"Küçükçekmece'de 07.00-18.30 saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi, 1805. Çıkmaz Sokak, 1806. Sokak, 1807. Sokak, Akıncı Sokak, Ayteki̇n Sokak, Bağlar Caddesi, Baltacı Sokak, Çağrı Sokak, 2. Hakan Sokak, 1. İki̇zler Sokak, Kardeşler Sokak, 1. Mercan Sokak, Nebi̇oğlu Sokak, Sakız Sokak, 4. Yıldırım Sokak ve civarı.

Bağcılar'da 07.00-18.30 saatlerinde Ki̇razlı Mahallesi, Karani̇ Sokak, Gözde Sokak, Bayramoğlu Sokak, Kurtuluş Caddesi, Geylani̇ Sokak, Beyza Sokak ve civarı.

Beylikdüzü'nde 08.00-20.00 saatlerinde Adnan Kahveci̇ Mahallesi, Hatay Caddesi, Köroğlu Caddesi, Atakent Caddesi, Mi̇ne Sokak, Mutlu Sokak ve civarı, Kavaklı Mahallesi, Çim Sokak, Bilgi Sokak, Ay Sokak ve civarı.

Bayrampaşa'da 08.30-12.30 saatlerinde Cevatpaşa Mahallesi, Uzay Sokak, Rauf Orbay Caddesi, Kazım Karabeki̇r Caddesi, Derya Sokak, Ami̇ral Sadık Altıcan Caddesi, Fati̇h Sultan Mehmet Caddesi, Şükrü Kanatlı Caddesi ve civarı, 09.00-12.00 saatlerinde Kartaltepe Mahallesi, Koç Sokak, 50. Yıl Caddesi ve civarı.

Güngören'de 09.00-17.00 saatlerinde Gençosman Mahallesi, Kaynak Sokak, Semi̇z Sokak, Geçi̇t Sokak, Tavus Sokak, Güzeller Sokak, Uzay Sokak, Çi̇nçi̇ndere Caddesi, Kaymakçı Sokak ve civarı, 10.00-20.00 saatlerinde Merkez Mahallesi, Kumru Sokak ve civarı.

Sarıyer'de 09.00-14.00 saatlerinde Merkez Mahallesi, Şahi̇nci̇ Sokak, Yapraktaş Sokak, Çamlık Sokak, Gazi̇ Hasan Paşa Sokak, İkram Çıkmazı Sokak ve civarı.

Kağıthane'de 09.00-18.00 saatlerinde Nurtepe Mahallesi, Akif Sokak, Çapraz Sokak, Kutlu Sokak, Sümbül Sokak ve civarı.

Eyüp'te 09.00-12.00 saatlerinde Ağaçlı Mahallesi, Odayeri Mahallesi, Işıklar Mahallesi ve civarı.

Sultangazi'de 12.00-18.00 saatlerinde Esentepe Mahallesi, 2950. Sokak ve civarı.

Zeytinburnu'nda 13.00-16.00 saatlerinde Maltepe Mahallesi, Litros Maltepe Yolu Sokak, Maltepe Kışla Caddesi ve civarı."