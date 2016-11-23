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İşin 'Aslı'!

Banka Müdürü , mailleştiği müşterisinden işlem yapmak için gerekli olan belgelerin aslını istedi. Müşterisi ise durumu yanlış anlayıp sekreteri Aslı’yı bankaya gönderdi. Gerçek anlaşılınca ikili gülme krizine girdi...

İşin Aslı!
Karadeniz fıkralarını aratmayan olay 'nın Bodrum İlçesi'nde yaşandı. Özel bir bankanın müdürü olan 54 yaşındaki Yüksel Yurtsever, geçen pazartesi günü bir müşterisinden talimat maili aldı. Daha sonra, işlem yapmak için müşterisinden belgelerin aslını göndermesini istedi. Gün içerisinde ise müşterisinin şirketinde çalışan bir kadın bankaya gitti. Gelen kişi isminin Aslı olduğunu ve kendisini patronunun gönderdiğini söyledi. Kadını karşısında gören banka müdürü , şaşkına döndü. Konuşunca gerçeği anlayan ikili kahkahaya boğuldu. Yurtsever, 30 yıldan bu yana bankacılık sektörü içerisinde olduğunu ve birçok olayla karşılaştığını söyledi. Son günlerde yaşadığı olayın ise en komik ve en ilginçlerinden biri olduğunu belirten banka müdürü, yaşadığı ilginç duruma sosyal medyadan şöyle paylaştı:

TATLI BİR ANI OLDU
"Zor şartlarda çalışıyoruz. Malum bankacılık. Bugün bir müşterim mail ortamında talimat yolladı. 'Tamam ağabey işlemi yaparız' dedim. 'Ama bize aslı lazım, sen sonra yollarsın' dedim. Öğleden sonra o şirketten bir kız geldi. 'Ben Aslı, beni istemişsiniz' dedi. Ben öylece kalakaldım. Konuşunca 2 dakika sonra olayın gerçeğini anlayınca kahkahalara boğulduk. Yoğun ve stresli bankacılık ortamında güzel ve tatlı bir anı olarak kaldı." Yurtsever, arkadaşlarının bu ilginç olaya inanamayıp kendisini aradıklarını da sözlerine ekledi. Sekreter Aslı Kale ise, "Ofiste çalışırken patronum bankaya müdürün yanına gitmemi söyledi. Ben de bankaya geldim. Müdür ben Aslı deyince çok şaşırdı. 'Niye geldin ki' dedi. Sonra yanlışlık ortaya çıkınca hepimiz olaya güldük" dedi.
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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