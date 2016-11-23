İşin 'Aslı'!

Banka Müdürü Yüksel Yurtsever, mailleştiği müşterisinden işlem yapmak için gerekli olan belgelerin aslını istedi. Müşterisi ise durumu yanlış anlayıp sekreteri Aslı’yı bankaya gönderdi. Gerçek anlaşılınca ikili gülme krizine girdi...
Karadeniz fıkralarını aratmayan olay Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde yaşandı. Özel bir bankanın müdürü olan 54 yaşındaki Yüksel Yurtsever, geçen pazartesi günü bir müşterisinden talimat maili aldı. Daha sonra,işlem yapmak için müşterisindenbelgelerin aslını göndermesiniistedi. Gün içerisinde isemüşterisinin şirketinde çalışanbir kadın bankaya gitti. Gelen kişiisminin Aslı olduğunu ve kendisinipatronunun gönderdiğini söyledi. Kadını karşısında gören banka müdürü Yüksel Yurtsever, şaşkına döndü. Konuşunca gerçeği anlayan ikili kahkahaya boğuldu. Yurtsever, 30 yıldan bu yana bankacılık sektörü içerisinde olduğunu ve birçok olayla karşılaştığını söyledi. Son günlerde yaşadığı olayın ise en komik ve en ilginçlerinden biri olduğunu belirten banka müdürü, yaşadığı ilginç duruma sosyal medyadan şöyle paylaştı:
TATLI BİR ANI OLDU "Zor şartlarda çalışıyoruz. Malumbankacılık. Bugün bir müşterim mailortamında talimat yolladı. 'Tamamağabey işlemi yaparız' dedim. 'Amabize aslı lazım, sen sonra yollarsın'dedim. Öğleden sonra o şirkettenbir kız geldi. 'Ben Aslı,beni istemişsiniz' dedi.Ben öylece kalakaldım.Konuşunca 2 dakikasonra olayın gerçeğinianlayınca kahkahalaraboğulduk. Yoğun vestresli bankacılık ortamındagüzel ve tatlı bir anı olarak kaldı." Yurtsever, arkadaşlarının bu ilginç olaya inanamayıp kendisini aradıklarını da sözlerine ekledi. Sekreter Aslı Kale ise,"Ofiste çalışırken patronum bankayamüdürün yanına gitmemi söyledi.Ben de bankaya geldim. Müdür benAslı deyince çok şaşırdı. 'Niye geldinki' dedi. Sonra yanlışlık ortayaçıkınca hepimiz olaya güldük" dedi.
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