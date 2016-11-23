İnsanlık kareye vurdu

Tüm dünya, Suriye'de yaklaşık 5 yıldır süren zulme sessiz kaldı. Savaştan kaçan milyonlarca insana kapılarını kapadı. Milyonlarca insan umuda yolculuk sırasında hayatını kaybetti. Onlardan birisi de 5 yaşındakiAylan Kurdi'ydi. Minik Aylan'ın sahile vurmuş cansız bedeninin fotoğrafı, genlerce manşetlerden düşmedi. Amerikalı TIME dergisi ise geçtiğimizgünlerde tüm zamanların enetkili 15 fotoğrafını seçti. Bunlar arasında Aylan'ın fotoğrafının olması da dikkat çekti. TIME'ın fotoğraf için yaptığı "Sığınmacı krizi üzerine gördüğümüz olağanüstü çalışmayı temsil ediyor" açıklaması, iki yüzlülüğün bu kadarı dedirtti.
Astronot Neil Armstrong'un bu fotoğrafı 1969'da çekilmişti.
Bu yıl hayatını kaybeden ünlü boksör Muhammet Ali'nin fotoğrafı da en etkileyici fotoğraflar arasında yerini aldı.
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