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İnsanlık kareye vurdu

İnsanlık kareye vurdu
Tüm dünya, Suriye'de yaklaşık 5 yıldır süren zulme sessiz kaldı. Savaştan kaçan milyonlarca insana kapılarını kapadı. Milyonlarca insan umuda yolculuk sırasında hayatını kaybetti. Onlardan birisi de 5 yaşındaki Aylan Kurdi'ydi. Minik Aylan'ın sahile vurmuş cansız bedeninin fotoğrafı, genlerce manşetlerden düşmedi. Amerikalı TIME dergisi ise geçtiğimiz günlerde tüm zamanların en etkili 15 fotoğrafını seçti. Bunlar arasında Aylan'ın fotoğrafının olması da dikkat çekti. TIME'ın fotoğraf için yaptığı "Sığınmacı krizi üzerine gördüğümüz olağanüstü çalışmayı temsil ediyor" açıklaması, iki yüzlülüğün bu kadarı dedirtti.



Astronot Neil Armstrong'un bu fotoğrafı 1969'da çekilmişti.



Bu yıl hayatını kaybeden ünlü boksör Muhammet Ali'nin fotoğrafı da en etkileyici fotoğraflar arasında yerini aldı.
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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