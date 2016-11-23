Hızır acil !

Almanya-Abu Dabi seferi yapan Air Berlin Havayolları'na ait bir uçak, İsveç vatandaşı Gunnar Josef Hagman (62) adlı yolcu kalp krizi geçirince rotasını değiştirdi. Ankara Yol Kontrol Merkezi ile bağlantıya geçen pilot, en yakın yer olan Erzurum'a acil iniş yaptı. Alanda bekleyen ambülansla hastaneye yetiştirilen Hagman, tedavi edildi. Tetkikleri yapıldıktan sonra başka bir uçakla İstanbul'a gönderildi. Hagman, Türkiye'ye minnettar olduğunu belirtti.