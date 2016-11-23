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Hayata tutundu

‘Kızıma çikolata bile alamıyorum’ diyerek falezlere çıktı. Polis ise son anda elinden tuttuğu adamı ölümün eşiğinden aldı.

Hayata tutundu
Antalya'da işsiz kaldığını ve dolandırıldığını öne süren Turgut Ateş (27), önceki akşam falezlerde intihara kalkıştı. Ateş'i gören vatandaşlar durumu polise anlattı. 30 metrelik falezlerden sarkan Ateş, karşısında polisleri görünce "Yaklaşmayın kendimi atarım" diye bağırdı. Polisin ikna çalışmalarından sonuç alınamadı. Ateş, "3 bin lira borcuma karşılık 25 bin lira istiyorlar. İşsizim, kızıma 50 kuruşluk çikolata bile alamıyorum" diye uzun süre ağladı. 1 saat süren ikna çabalarının ardından bir polis memuru Ateş'in yanına yaklaşarak elinden tutmayı başardı. Polisin güvenliğini ise mesai arkadaşları montundan yakalayarak sağladı. Hayata tutunan Ateş, ambulansla hastaneye kaldırıldı
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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