Hayaller Dubai hayatlar duba

Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde birçok cadde, ücretsiz otopark olarak kullanılırken yapılan ihale ile paralı hale getirildi. Caddelerin bir yanına yerleştirilen dubalar sebebiyle de caddelere araba park etmek yasak hale geldi. Bu durum Manisalılar'ı adetaisyan ettirdi! Dubasız cadde kalmadığını öne süren sürücüler, ilginç bir yöntemle seslerini duyurmayı denedi! Facebook üzerinden birleşen vatandaşlar 'Muğla'daduba istemiyoruz' grubu açarak tepkilerini gösterdi. 1541 üyesi bulunan gruptakilerin mesajları ise herkesi gülümsetti! Vatandaşlar,'Dubai gibi bir şehir hayal ettik, dubalıbir şehir ettiler', 'Hedef 1 milyon duba',gibi paylaşımlarla sitemlerini dile getirdi. Pek çok vatandaş ise Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alarak şunları söyledi: "Bu şehirde yaşayan bunca insanın şikayetine kulak tıkamanızı anlamak mümkün değil. Sizleri bir an önce vazgeçmeye davet ediyoruz.
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