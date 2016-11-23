Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, Derecik beldesi Kilit Tepe askeri üs bölgesine terör örgütü PKK tarafından saldırı gerçekleştirildi.
Saldırıda ağır yaralanan bir asker, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde şehit oldu.
Teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.
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