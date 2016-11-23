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  1. PYD/PKK'nın terör koridoru Münbiç'te tıkandı

'de hain saldırı: 1

'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında bir asker oldu.

Hakkaride hain saldırı: 1 şehit

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, Derecik beldesi Kilit Tepe askeri üs bölgesine terör örgütü PKK tarafından saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda ağır yaralanan bir asker, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde oldu.

Teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba 20:01
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