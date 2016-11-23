Yol Durumu
  1. Geçerken FETÖ’ye uğramışlar...

Hainler inlerinde imha edildi

Hakkari Çukurca ile Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen nda 5 hedef imha edildi.

Hainler inlerinde imha edildi
tarafından yapılan açıklamaya göre bugün 19:46 ile 20:00 arasında Hakkari Çukurca ile Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile düzenlendi.

Harekat sonucu bölgede tespit edilen 5 hedefin imha edildiği belirtildi.
Etiketler: ,
  • 23 Kasım 2016, Çarşamba 22:49
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar