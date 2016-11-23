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tehlike saçtı

Hafriyat kamyonu tehlike saçtı
İstanbul'da dün otoyolunda ilerleyen bir resmen kazaya davetiye çıkardı. Kasasında dev kayalar taşıyan kamyonun hiçbir önlem alınmadan trafiğe çıktığını görenler büyük şaşkınlık yaşadı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kamyonun yandan geçen araç sürücüleri şoförü uyardı. Ancak şoför duruma aldırış etmeden yoluna devam etti.
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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