Eylem hazırlığındaki kalleş yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsaldan kent merkezine gelen PKK'lı teröristin eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
KEŞİF YAPARKEN YAKALANDI
Düzenlenen operasyon sonucunda terörist H.K, keşif yaptığı sırada yakalandı. Üzerinde bir tabanca ele geçirilen H.K'nin emniyetteki işlemi sürüyor.
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