Yol Durumu
  1. İşte 2017'de yolcuları bekleyen yenilikler
  2. Hakkari'de hain saldırı: 1 şehit

Eylem hazırlığındaki kalleş

Batman'da eylem hazırlığındaki terör örgütü mensubu gözaltına alındı.

Eylem hazırlığındaki kalleş yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsaldan kent merkezine gelen 'lı teröristin eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

KEŞİF YAPARKEN YAKALANDI
Düzenlenen operasyon sonucunda terörist H.K, keşif yaptığı sırada . Üzerinde bir tabanca ele geçirilen H.K'nin emniyetteki işlemi sürüyor.
Etiketler: ,
  • 23 Kasım 2016, Çarşamba 20:20
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar