Erken yaşta evlilik tasarısında önemli gelişme

Adalet Komisyonunda kabul edilen önergeyle ile erken yaşta evliliklerle ilgili düzenleme, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'ndan çıkarıldı

TBMM Adalet Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya başkanlığında, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın, geri verilen erken yaşta evliliklere ilişkin geçici 1. maddesiyle ilgili toplandı.

İyimaya, toplantının açılışında komisyon üyelerine Yrd. Doç. Dr. Sinan Kocaoğlu'nun, "Yargı Kararları Işığında Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar" başlıklı kitabını dağıttı.

Gündemdeki tasarının Genel Kurulda tümünün oylaması aşamasında sürecin durduğunu, hükümetin geçici 1. maddeyi geri çektiğini ifade eden İyimaya, maddenin ikinci fıkrasının metinden çıkarılması yönünde bir irade ortaya çıktığını, komisyonda bu doğrultuda hazırlanan önergenin görüşmelerinin yapılacağını kaydetti.

Görüşmelerin ardından, tasarının geçici 1. maddesinin erken yaşta evliliklerle ilgili, cinsel istismar suçunda mağdur ile failin evlenmesi halinde fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın ertelenmesine imkan veren ikinci fıkrasının metinden çıkarılmasına ilişkin önerge kabul edildi.