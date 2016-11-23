Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 32. Toplantısı'nın açılış oturumunda konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sağlayabilmek için bugün buradayız. Meselelerimizi gönlümüz ve dilimiz arasına perde koymadan konuşmak için buradayız. Rabbimden bu toplantımızı bereketlendirmesini niyaz ediyorum.Katkı sunacak tüm kardeşlerimize şimdiden teşekkür ediyorum.



DÜNYANIN YÜKÜNÜ SIRTIMIZDA TAŞIYORUZ

İçinde bulunduğumuz bölge uzun süredir buhranlarla boğuşuyor. Devletleri altüst eden büyük depremlerin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Bu süreç hepimizi etkiliyor. Bu krizlerin neredeyse tamamı İslam ülkelerinde vuku buluyor. Dünyanın yükünü adeta bizler sırtımızda taşıyoruz.Suriyeli çocuklar, Filistinli mazlumlar acı sonuçlarla yüzleşiyor.



BİZE DEMOKRASİ DERSİ VEREN ÜLKELER...

Aklımızın alamayacağı hadiseleri televizyon ekranlarında gördükçe kahroluyoruz. Doğu Halep'teki sivillere destek veren hastane de rejim ve destekçileriyle enkaza çevrildi. Akdeniz'in karanlık suları 5 bin mazluma mezar oldu. Suriye ve Irak'ta göçe zorlanan 10 bin çocuğun nerede, kimin elinde olduğu bilinmiyor. Bize her seferinde demokrasi dersi veren ülkeler kendilerine sığınan çocuklara bakmaktan acizler. Şunu unutmayın imtihan ne kadar ağır ise ödül de o kadar büyüktür.Atalarımız kul sıkışmayınca hızır yetişmez derler, yani sıkıntıda olan dara düşen kendisine inanan insanları yüce Allah darda koymaz. Onlara en zor anlarında mutlaka yardım eder. Kendi mazimiz boyunca sayısız kez şahit olduk.



MİLLETİN İRADESİNİ GASP ETMEYE ÇALIŞTILAR

40 yıllık siyasi hayatımızın en zor dönemlerinde Allah'ın rahmetini hep yanımızda hissettik. Bunun en son örneği 15 Temmuz gecesi yaşadıklarımızdır. O gece silahlı kuvvetlerimizin içine sızmış bir avuç terörist kendilerine milletimizin emaneti olan silahları millete çevirdiler. Ellerindeki tüm silahlarla milletin meşru hükümetini yıkmaya çalıştılar. 248 vatandaşımız şehit oldu. Karanlık başlayan bir gecenin sabahı apaydınlık oldu. Geleceğini kaybetme riski ile karşı karşıya olan ülkemiz daha demokratik bir geleceğe yöneldi. F-16'lardan yağan bombalar ve silahlarla taranan millet onlardan kaçmadı. Tam aksine onların üstüne üstüne gitti. Buradan tekrar tekrar söylüyorum, FETÖ ve kendinin mehdi olduğu hezeyanına kapılan Pensilvanya'daki elebaşı sadece Türkiye için değil bulunduğu her ülke için tehdit.



SONUÇ NE ÇIKARSA ÇIKSIN...

15 Temmuz gecesi büyük bedel ödeyen milletimiz batı tarafından haksız eleştirilere maruz kaldı. Bu millet takdir edilmek yerine cezalandırılmaya çalışıldı. Bu ikiyüzlü tutum hala devam ediyor. Türkiye'ye yönelik algı operasyonları giderek artıyor. Yarın AP'de Türkiye'de oylama yapacaklarmış. Buradan Tüm dünyaya sesleniyorum. Sonuç ne çıkarsa çıksın bu oylamanın bizim gözümüzde hiç bir kıymeti, harbiyesi yoktur. Bu ülkenin istikbali orada ellerin havaya kalkıp inmesi ile değişecek değildir. Bu oylamayı hazmetmemiz mümkün değildir. AP'nin böyle bir oylamaya gitmesi bile teröre desteğin göstergesidir. Avrupa ülkelerinin çoğu şuan terör örgütlerine yataklık yapıyor.