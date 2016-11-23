Elebaşı Salih Müslim için kırmızı bülten talebi

Ankara, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD lideri Salih Müslim için kırmızı bülten talep edecek.
Ankara Merasim Sokak'ta 17 Şubat 2016'da askeri servis araçları geçerken düzenlenen terör saldırısıyla ilgili, aralarında terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki elebaşlarından Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Kandil'deki yöneticileri Cemil Bayık, Murat Karayılan ve Fehman Hüseyin ile PYD lideri Salih Müslim'in de aralarında bulunduğu 48 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
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Alayına hak ettikleri ders verilecektir...Çünkü Dünyanın şah damarını kesmeye doğru yol alındı artık bundan sonra bu it uğursuzu şahsiyetsiz şerefsizlerin vakitleri tamam olmuştur.
tombulun kacmasi biraz zor.....yakalnmasi kolay olur...AB ülkeri kendi oyuncaklarini sonra asiyorlar...saddamida vok seviyorlardi. unutmayin.sonu malum ey kürtler bunu unutmayin...AB ABD ters düstügünüzde ilk sizi asacaklar.
Almanya hemen koruma altina almistir! Cünkü Terörü severlerler - Hitler-Barbarlari Almanya`ya havadan düsmediler. Bunlarin hepsi Naziler degil, Almanlarin ta kendileriydiler - Chucky-Avusturya`lilalarla beraber.
tabi be yahu serbest dolaşamasın yakalanan yerden alınsın hapse atılsın
Gizli bir suikast ekibi oluşturup bunları etkisiz hale getirmek gerekir.Avrupa bu hainleri Türkiye'deki emelleri için on yıllardır besliyor ve koruyor ve bunları bize teslim etmezler .!! Avrupa ile en kısa müzakerelerden çekilmek en hayırlısı olacaktır çünki bu avrupa bizim düşmanımızdır ve ayrıca geri kabul anlaşmasını devre dışı bıraktığımızda kapımızda köpek olacaklar.
Ağzına sağlık arkadaşım ,tüm dünyada düşmanlarını temizleme işini gizli haber alma örgütleri yapıyor ve kimse ses çıkarmıyor çünkü sistem böyle işliyor.Bakın israil,rusya,amerika,almanya hepsi aynı şekilde hareket ediyor hangi ülkede olursa olsun infaz ediyorlar.Darısı bizim başımıza çünkü bize müttefik gibi görünen bu alçak ülkeler varken bu hainlerden kurtulamayız sürekli koruyorlar.
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