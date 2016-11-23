Elebaşı Salih Müslim için kırmızı bülten talebi

Ankara, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD lideri Salih Müslim için kırmızı bülten talep edecek.



Ankara Merasim Sokak'ta 17 Şubat 2016'da askeri servis araçları geçerken düzenlenen terör saldırısıyla ilgili, aralarında terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki elebaşlarından Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Kandil'deki yöneticileri Cemil Bayık, Murat Karayılan ve Fehman Hüseyin ile PYD lideri Salih Müslim'in de aralarında bulunduğu 48 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

