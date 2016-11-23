El Bab yetmez hedef Münbiç

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Yeni Güvenlik Konsepti Konferansı'nda konuştu:



Polis Akademisi'ne giriş ölçümüz ülkesine ve milletine bağlı olmaktır. Ruhunu Pensilvanya'ya veya başka herhangi bir yapıya satmış hiç kimseye burada yer yoktur. Yeni Türkiye'yi inşallah gerek saygıdeğer hocalarımız, gerekse sevgili öğrencilerimizle inşa edeceğiz.



Sevgili gençler biz kabile devleti değiliz, çadır devleti değiliz. Biz medeniyetler inşa etmiş bir medeniyet geleneğinin temsilcisiyiz.



Lozan dediğimizde birileri rahatsız oldu. Lozan'da 3 milyon kilometre kareden 780 bin kilometre kareye kaldık. Lozan'da burnumuzun dibindeki yerler bizden alındı. O yerler bile bizden alındığında bununla iftihar edenler oldu. Tarihi arka planı doğru okuyup geleceğimizi planlamalıyız.





Bakın annenize babanıza şunu söylemeniz lazım. Biz bizi bu vatan için yetiştirdiniz mi, yetiştirdiniz. Benim mesleğimin hedefinde şehadet var, gazilik var, bu milletin birliği, beraberliği var. Bunu söylemeniz lazım.



Gittiğim tüm uluslararası toplantılarda hep dünya 5'ten büyüktür diyorum. Türkiye inşallah kendisinden büyük Türkiye'yi inşa edecektir. Ne ile? Sizlerle. Doğu ve Güneydoğu böyle gidecek mi? Yok. Milletçe şu anda başta Doğu ve Güneydoğu olmak üzere topyekün mücadele ediyoruz. Artık kepenk indiren biri olmayacak. Çünkü onlar da artık sorumlu. Efendim işte bizi tehdit ettiler. Olmaz. Bu sadece askerin polisin görevi değil. Sen de meydan okuyacaksın.



Milletimiz İstiklal Harbi'ne başlarken Misak-ı Milli hedefi ile çıktı yola. Lozan tartışılmaz bir metin değildir. Kutsal bir metin asla değildir. Elbette tartışacağız. Bizi hala Lozan'a hapsetmeye çalışıyorlar. Kusura bakmasınlar. Bizim milletimize sözümüz var. Tüm şartları zorlayacağız.



Başta ABD olmak üzere batılılara söyledik. Terörden arındırılmış bölge dedik. Doğru söylüyorsunuz dediler ama bizimle birlikte hareket etmediler. Şu anda biz El Bab'a dayandık. Yetmez oradan da Münbiç'e doğru gideceğiz. Münbiç'te PYD var YPG var. Onlar oradan gitsinler dedik. Gidecekler dediler. Biz tamamen orayı boşaltmalarını istiyoruz. Neden? Orası Arapların toprakları...



'PKK, SİNCAR'I KANDİL YAPMAK İSTİYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK Sincar'ı da Kandil yapmak istediğini söyledi ve ekledi: Onlara bunu da yar etmeyeceğiz. Hesabını soracağız. Sincar için de koalisyon güçlerine gerekenleri söyledim. Şu anda askerimiz en üst düzeyde kendileri ile görüşmesini sürdürüyor. Biz takibini yapıyoruz. Ülkemizde canlı bomba saldırısı gerçekleştiren DEAŞ gücünü Suriye ve Irak'tan alıyor. PKK'nın üsleri yine Suriye ve Irak'ta. Telafer de aynı şekilde. Çözülmesi lazım. Buraları bizim kontrol altına alıp buraların sahiplerini tekrar buralara döndürüp yeniden iskan etmemiz lazım. Şengal'de benzer bir çaba içinde olan PKK'nın önünü Irak devleti kesti de biz mi engel olduk? PYD'yi, YPG'yi, DEAŞ'ı tepeledi de biz mi engel olduk. Ne dedik sorununun kapımıza dayanmasını beklemeyeceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız...

