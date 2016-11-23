Yol Durumu
  1. Silivri’ye şok baskın
  2. Büyük temizlik

EGM’ye taze kan geldi

EGM’ye taze kan geldi
FETÖ'den temizlenen 'nde bin 265 polisi bir üst rütbeye terfi ettirilirken, 25'i birinci sınıf emniyet müdürü olmak üzere 191 emniyet müdürü ile emniyet amiri emekliye sevk edildi. Halen 2. sınıf emniyet müdürü olan ve terfi bekleyen hiçbir emniyet müdürünün birinci sınıf rütbesine terfi ettirilmemesi dikkat çekti.
Etiketler:
  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar