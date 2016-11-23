Düşkünlerin annesi

İzmir'de 600 liralık emekli maaşıyla geçinen Nebiha Acar, evinin karşısındaki boş binaya sığınan Suriyeli kimya mühendisi Ammar Hashemi, öğretmen eşi Fadela Abed ile çocukları Obedallah (14), Muhammad (12) ve Sara'ye sahip çıktı. Onlara battaniye ve yorgan verdi. Yemeğini paylaşmaya başladı. Büyük taktir kazandı.