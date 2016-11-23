Duman olduk!

İstanbul, yangın paniği yaşadı. Bayrampaşa'da bulunan Baltaş Kilimciler Sanayi Sitesi'ndeki ayakkabı tabanı imalathanesinde dün sabah yangın çıktı. Alevler 3 katlı binayı sardı. İtfaiye. kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekipler,merdiven yardımıylayanan binada mahsurkalan 75 işçiyi kurtardı. Eyüp itfaiyesi müdahalede yetersiz kalınca olay yerine takviye ekipler çağrıldı. İtfaiye ekipleri, kauçuk ve plastik ham maddesi bulunan imalathanedeki yangını söndürmek için zamanla yarıştı. Polis ekipleri de çevreyi güvenlik çemberine aldı. Alev alev yanan binadan yükselen dumanlar, çevredeki birçok ilçeyi kapladı. Söndürme çalışmaları sırasında alevler iş merkezinin otopark olarak kullandığı 3. kata sıçradı. Yaklaşık 30 araç, yanmaya başladı. Busırada patlama sesleriyankılandı. Söndürme çalışmalarına 75 araç ve 148 personel katıldı. Yangında 7 bin 500 litre köpük ve tonlarca su kullanıldı. 5 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Büyükşehir Belediyesi, yangınla ilgili yazılı açıklama yaptı: "Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangının, ayakkabı taban imalatı sırasında başladığı tahmin ediliyor. Atölyelerde bulunan kimyevi maddelerin yanıcı olması nedeniyle yangın yayıldı. Soğutma çalışmaları devam ediyor."
OKULLAR TATİL EDİLDİ
Bayrampaşa'yı korkutan yangın, Kocatepe Mahallesi'ni teslim aldı. Duman ve koku yüzünden kimse sokağa çıkamadı. Esnaf dükkanlarını açamadı. Dumandan etkilenen Mustafa Itri İlkokulu ve ortaokulunda nefes almakta zorlanan öğrencilere maske dağıtıldı. 2 okulda tedbir amacıyla eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.
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