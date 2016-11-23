Doğu’da kar Batı’da deniz

Kasımayının son günlerineyaklaşırken, yurdun dörtbir yanında dört mevsim de bir aradayaşandı. Dün Kars ve Erzurum'da havasıcaklığı eksi 28'e düşerken, Ege kıyılarındahava sıcaklığı güneşin altında 25 dereceyekadar ulaştı. Bodrum'da ise termometreler28 dereceyi gösterdi. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar,güneşin yüzünü göstermesi ile birlikte sahilkenarlarına akın etti. Kafeteryaları dolduran az sayıdaturist ve Bodrumlular güneşin tadını doyasıyaçıkardı. Bazı kişiler ise deniz keyfi yaptı.
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