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Doğu’da kar Batı’da deniz

Doğu’da kar Batı’da deniz
Kasım ayının son günlerine yaklaşırken, yurdun dört bir yanında dört mevsim de bir arada yaşandı. Dün Kars ve Erzurum'da hava sıcaklığı eksi 28'e düşerken, Ege kıyılarında hava sıcaklığı güneşin altında 25 dereceye kadar ulaştı. Bodrum'da ise termometreler 28 dereceyi gösterdi. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, güneşin yüzünü göstermesi ile birlikte sahil kenarlarına akın etti. Kafeteryaları dolduran az sayıda turist ve Bodrumlular güneşin tadını doyasıya çıkardı. Bazı kişiler ise deniz keyfi yaptı.
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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