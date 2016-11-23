Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Borsa İstanbul ile İslam Kalkınma Bankası Arasında İmzalanacak Stratejik İş Birliği İçin Mutabakat Zaptı Gong Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz sürekli olarak uluslararası camiada hep doların baskısı altında kalmamalıyız. Bende bugün dedim ki gelin yeni bir adım atalım. Altın borsasını güçlendirelim." dedi.

"UYARIMI YAPACAĞIM, O DA ÇÖZÜM YOLLARINI BULSUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dediler ki 'Merkez Bankası bağımsızdır, şudur, budur...' Tamam o yine bağımsızlığını oynasın ama ben siyasetçiyim, benim ona resmen müdahale etme yetkim var mı? Yok. Ama böyle bir şey yapılıyorsa ben de kalkacağım, eleştirimi yapacağım. Çünkü halkımın karşısında tokadı yiyen benim başındaki bürokrat değil. Öyleyse uyarımı yapacağım, o da çözüm yollarını bulsun. Tokadı ben yiyeyim, sefayı o sürsün, yok böyle bir şey."

Erdoğan, işsizliğin yüzde 11'in üzerinde olduğunu hatırlatarak, "Bakın şu anda istihdam dedik. Eğer büyüme istiyorsak istihdam. Ama şu anda işsizlik yüzde 11'in üzerinde. Bu ülke bu hale düşmeli mi? Eğer bu hale düşmemesini istiyorsak, öyleyse bize lazım olan nedir? Yatırımdır, üretimdir, istihdamdır, bundan sonra rekabettir. Yatırım olabilmesi için girişimcinin imkanları yakalaması lazım. Ama paradan para kazanmaya alışmış bu bankacılık sistemi kredi noktasında gerekli desteği vermiyor, veriyorsa çok yüksek faizle veriyor, çok yüksek faizle verdiği gibi de girişimci adımını atamıyor, ürkek, korkak böyle bir şey girmek mümkün değil diyor. Girmişse bakıyorsunuz kısa bir süre sonra ödemeler yapılamayınca hemen geri çağırmalar başlıyor. Böyle kalkınabilir miyiz? Bunlar adil, usulüne uygun bir şekilde yapılırsa, millet inanıyorum ki buradan fırsatı yakalar ve ayağa kalkar ama yapılmazsa haksızlığa da eninde sonunda isyan eder. İşte o zaman milletin temsilcileri olan bizlerin gerekirse acı ilaç mahiyetinde önlemleri alması kaçınılmaz hale gelir." dedi.

"KONTROLÜ ELDEN BIRAKMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm dünyanın borç ve faiz batağında adeta inim inim inlediği bir dönemde biz hem projelerimizi hayata geçirecek imkanları zorlayacak hem de kontrolü elden bırakmayacağız." ifadeleine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılım bankacılığının güçlendirilmesi için hep birlikte çalışmak gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Küresel düzeydeki mevcut sisteme alternatif olarak gördüğüm, kimilerinin katılım bankacılığı kimilerininse faizsiz finans dediği sistemi güçlendirmek için hep birlikte çalışmalıyız. Yakın zamanda kuruluşunu tamamladığımız Türkiye Varlık Fonu da finans ihtiyacımızı karşılama konusunda bir diğer önemli aracımız haline dönüşecektir. Bu da bizim için önemli bir enstrümandır."

DOLARIN BASKISI ALTINDA KALMAMALIYIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, altın borsasının farklı bir şey olduğunu ve Merkez Bankasının bunun üzerinde çalışması gerektiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Borsa İstanbul ile İslam Kalkınma Bankası arasında imzalanacak zaptı önemli görüyorum. Biz sürekli olarak uluslararası camiada doların baskısı altında kalmamalıyız. Altın borsasını güçlendirelim. Enstrüman olarak altın üzerinde münasebetlerimizi geliştirelim. En adil enstrüman burada altındır. Bununla yürüyelim. Bize yakışan da budur. Olması gereken de budur. Tarihe baktığımız zaman da bunu görürüz ama bundan koptuk. Şimdi bobini sürüyor, basıyor doları oradan kazanıyor. Öyle mi? Yorulmuyor, terlemiyor, herhangi bir şey yok. İşte onun için altın borsasını doğrusu çok çok önemsiyorum ve bu konuda ilgili kurumlarımız, başta Merkez Bankası olmak üzere daha çok çalışmalı, BİST bu noktada çok daha fazla çalışmalı. Çünkü o ayrı bir öz güven verecektir."