Borç cinayeti

Bursa'da Şevki Aytekin (30), arkadaşı Ersin Saydut'u (37) arayıp 20 bin liraborç istedi. Saydut'un parayı veremeyeceğini söylemesine sinirlenen Aytekin, "Akşamakahvede olacağım, bana20 bin lira para getir" dedi. Önceki akşam kahveye giden Aytekin, arkadaşı Saydut'u bekledi. Bu sırada otomobil ile gelen Saydut, Şevki Aytekin'e pompalı tüfekle 3 el ateş etti. Şevki Aytekin hayatını kaybederken, katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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