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Borç cinayeti

Borç cinayeti
Bursa'da (30), arkadaşı Ersin Saydut'u (37) arayıp 20 bin lira borç istedi. Saydut'un parayı veremeyeceğini söylemesine sinirlenen Aytekin, "Akşama kahvede olacağım, bana 20 bin lira para getir" dedi. Önceki akşam kahveye giden Aytekin, arkadaşı Saydut'u bekledi. Bu sırada otomobil ile gelen Saydut, Şevki Aytekin'e pompalı tüfekle 3 el ateş etti. Şevki Aytekin hayatını kaybederken, katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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