Biden, Akıncı ile telefonda görüştü

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Akıncı'nın, kendisini arayan ABD Başkan Yardımcısı Biden ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, Akıncı'nın Biden'a İsviçre'nin Mont Pelerin kasabasındaki Kıbrıs müzakerelerine ilişkin gelişmeleri ve Kıbrıs Türk tarafının tutumunu aktardığı kaydedildi.

Akıncı'nın ayrıca, ABD Başkan Yardımcısı'na Kıbrıs Türk tarafının çözüm kararlılığını ve bu yöndeki iradesinin devam ettiğini ifade ettiği vurgulandı.

Kıbrıs'ta müzakereler, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin arabuluculuğunda 15 Mayıs 2015'te yeniden başlamıştı. Taraflar, 20-21 Kasım'da İsviçre'nin Mont Pelerin kasabasında yürütülen müzakerelerden de sonuçsuz ayrılmıştı.