Külliye'de ekonomi zirvesi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19.30'da Beştepe'de Ekonomi Koordinasyon Kurulunu toplayacak.
Dün yapılacağı açıklanan Ekonomi Koordinasyonu Kurulu (EKK) toplantısı Başbakan Binali Yıldırım'ın İstanbul programı nedeniyle iptal edilmişti.
Toplantıda, son ekonomik gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba 09:28
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