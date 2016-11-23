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Külliye'de ekonomi zirvesi

Dün iptal edilen toplantısı bugün 19.30'da Cumhurbaşkanı başkanlığında gerçekleştirilecek.

Külliyede ekonomi zirvesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , 19.30'da Beştepe'de nu toplayacak.

Dün yapılacağı açıklanan Ekonomi Koordinasyonu Kurulu (EKK) toplantısı Başbakan Binali Yıldırım'ın İstanbul programı nedeniyle iptal edilmişti.

Toplantıda, son ekonomik gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba 09:28
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