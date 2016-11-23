Benay’dan güzel haber

Bursa'da yaşayan ve bir alışveriş merkezinde reyon görevlisi olarak çalışan Benay Altındere (18), 5 gün önce kimseye haber vermeden evinden ayrıldı. Genç kızdan bir daha haber alınamadı. Baba Kenan Altındere, polise kayıp başvurusu yaptı. Benay'ın kayıp haberi, basına da yansıdı. Benay'ın arandığını öğrenen bir arkadaşı ise genç kızın ailesini aradı ve sorunları nedeniyle Benay'ın kendisiyle kaldığını anlattı. Arkadaşının evinden kızını alarak evine götüren baba Altırdere, kızına kavuştuğu için mutluluktan ağladı.
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