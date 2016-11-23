Yol Durumu
  1. Borç cinayeti
  2. Hayata tutundu

’dan güzel haber

Benay’dan güzel haber
Bursa'da yaşayan ve bir alışveriş merkezinde reyon görevlisi olarak çalışan Benay Altındere (18), 5 gün önce kimseye haber vermeden evinden ayrıldı. Genç kızdan bir daha haber alınamadı. Baba Kenan Altındere, polise kayıp başvurusu yaptı. 'ın kayıp haberi, basına da yansıdı. Benay'ın arandığını öğrenen bir arkadaşı ise genç kızın ailesini aradı ve sorunları nedeniyle Benay'ın kendisiyle kaldığını anlattı. Arkadaşının evinden kızını alarak evine götüren baba Altırdere, kızına kavuştuğu için mutluluktan ağladı.
Etiketler: ,
  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar