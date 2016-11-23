Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Adem Ceylan, 1 Ocak 2017'den itibaren zorunluluk kapsamındaki mesleklerde belgesiz işçi çalıştıran işverenlere, kişi başına 527 lira idari para cezası kesileceğini söyledi.

MYK tarafından düzenlenen, Ankara İnsan Kaynakları Platformu toplantısında konuşan Ceylan, çalışma hayatına nitelikli iş gücü kazandırılması için kurum olarak yoğun bir çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Bu kapsamda ulusal meslek standartlarının oluşturulması için birçok çalışma hazırladıklarını, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin (TYÇ) uygulanması amacıyla düzenleyici ve denetleyici görevini de üstlendiklerini belirten Ceylan, 874 meslek standardı belirlediklerini, bunlardan 681'inin ulusal meslek standardı olarak uygulandığını aktardı. Ceylan, şöyle devam etti:

"Mesleki yeterlilik belgesi, çalışanlarımıza, işverenlerimize, ülkemizde çalışma hayatına büyük avantajlar sağlamaktadır. Öncelikle bu belgeler için yapılan teorik ve pratik sınavlarda iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin ölçme ve değerlendirme yapıldığından iş kazalarının azalmasını sağlar. İcra edilen mesleğin gerektirdiği nitelikli ve belgeli iş gücünün istihdamını kolaylaştırır. Üretimde verimliliği artırır, ürün ve hizmet kalitesinin artmasına katkı sağlar. Kariyer hareketliliğini destekler. İşverenler, belge zorunluluğu getirilen mesleklerde belgeli kişileri istihdam ederek cezai müeyyidelere maruz kalmaz."

Mesleki yeterlilik belgesi olanların ortaöğretim kurumlarında eğitici olarak görev alabileceklerini de anımsatan Ceylan, işverenler için de 48-54 aya kadar prim desteği sağlandığını vurguladı. Yeterlilik belgesi almak için başvuranlara MYK tarafından büyük kolaylık sağlandığını da ifade eden Ceylan, 2017 yılı sonuna kadar tehlikeli ve çok tehlikeli işlere ilişkin mesleklerde belge ile sınav ücretini, diğer mesleklerde ise sadece sınav masraflarını karşıladıklarını aktardı.

Yeterlilik belgesini vermek için uluslararası akreditasyona sahip 56 kuruluşu yetkilendirdiklerini, bu kuruluşların bir yılda 600 bini kişiye sınav yapabilecek kapasitesinin bulunduğunu söyleyen Ceylan, aralarında kamu kurumlarının da bulunduğu 70 kuruluşun yetkilendirme sürecinin devam ettiğini belirtti.

Sınav ve belgelendirme kuruluşu olmak isteyen kurumlar için düzenledikleri 13 seminerde, 800 kişiye eğitim verildiği aktaran Ceylan, bugüne kadar 75 bin 289'u tehlikeli mesleklerde olmak üzere toplam 94 bin 21 kişinin mesleki yeterlilik belgesi aldığını bildirdi.

6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yapılan değişiklikler kapsamında 48 meslekte yeterlilik belgesini zorunlu hale getirildiğini hatırlatan Ceylan, bu mesleklerden 17'sinin inşaat, 7'sinin otomotiv, 20'sinin metal ve enerji, 4'ünün de elektrik-elektronik sektörlerinde yer aldığını anlattı.

BELGESİZ İŞÇİ ÇALIŞTIRANLARA CEZA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde yer alan mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 ay sonra mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayanların çalıştırılamayacağına, belgesiz işçi çalıştıran işverenlere de para cezası uygulanacağına işaret eden Ceylan, şöyle konuştu:

"1 Ocak 2017 yılı sonrasında zorunluluk kapsamındaki mesleklerde belgesiz işçi çalıştıran işverenlere kişi başı 527 lira idari para cezası uygulanacaktır. Mesleki Yeterlilik Belgesine ilişkin sınav ve belgelendirme masraflarının zorunluluk getirilen mesleklerde işsizlik sigortası fonundan, diğer mesleklerde de Avrupa Birliği fonlarından karşılanması sağlanmıştır. Bu kapsamda 51 bin 921 kişinin yaklaşık 31 milyon lira tutarındaki belge masrafları karşılanmıştır. MYK, belge zorunluluğuna ilişkin düzenlemelerle birlikte ortaya çıkacak olası mağduriyetleri önlemek için de bir takım teşvik mekanizmaları geliştirdiğini böylece görüyoruz."

Ceylan, mesleki yeterlilik belgesi sayısını kısa vadede 150 bine, 48 olan zorunluluk kapsamındaki meslek sayısını ise 115'e çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.