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Barzani geliyor

Barzani geliyor
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'nin bugün Ankara'da resmi temaslarda bulunacağı öğrenildi. Diplomatik kaynaklar, Barzani'nin, gün içinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya geleceğini söyledi. İngiliz medyası, bir kez daha Barzani'nin Türkiye ziyaretinden rahatsız oldu.
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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