Bakan Soylu: 2016'da 258 terör eylemi engellendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , yaptığı açıklamada, "2016 yılında istihbari çalışmalar neticesinde polis bölgesinde PKK/KCK terör örgütünün 214, DEAŞ terör örgütünün 34, aşırı sol terör örgütlerinin 10 silahlı, bombalı terör eylemiengellendi." dedi.

Teslim olan terörist sayısının son 17 yılda en yüksek seviyeye çıktığını belirten Soylu, 2016 yılında 457 kişinin örgütten kaçarak adli makamlara teslim olduğunu söyledi.

PKK VE FETÖ'NÜN UYUŞTURUCU AYAĞINA BÜYÜK DARBE

Soylu, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda piyasa değeri 4 milyar, FETÖ'ye yönelik narkoterör operasyonlarda piyasa değeri 75 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.



21 BİN 929 PERSONEL İHRAÇ EDİLDİ

İçişleri Bakanı Soylu, FETÖ soruşturması kapsamında bakanlığından 21 bin 929 personelin ihraç edildiğini bildirdi.