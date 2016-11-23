Bakan Soylu: 2016'da 258 terör eylemi engellendi

TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI EN YÜKSEK SEVİYEDE
Teslim olan terörist sayısının son 17 yılda en yüksek seviyeye çıktığını belirten Soylu, 2016 yılında 457 kişinin örgütten kaçarak adli makamlara teslim olduğunu söyledi.
PKK VE FETÖ'NÜN UYUŞTURUCU AYAĞINA BÜYÜK DARBE
Soylu, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda piyasa değeri 4 milyar, FETÖ'ye yönelik narkoterör operasyonlarda piyasa değeri 75 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.
21 BİN 929 PERSONEL İHRAÇ EDİLDİ
İçişleri Bakanı Soylu, FETÖ soruşturması kapsamında bakanlığından 21 bin 929 personelin ihraç edildiğini bildirdi.
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