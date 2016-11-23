Son Kanun Hükmündeki Kararname ile kamu görevinden ihraç edilen isimler arasında akademisyenler de bulunuyor. Bu akademisyenlerden birisi de PKK yöneticileri ile yaptığı röportajları ile bilinen Cumhuriyet muhabiri Ahmet Şık'ın kardeşi çıktı.

AHMET ŞIK'IN ABİSİNE İHRAÇ

Ahmet Şık'ın Akdeniz Üniversitesi nde görev yapan akademisyen kardeşi Bülent Şık, son Kanun Hükmündeki Kararname çerçevesinde kamu görevinden uzaklaştırıldı.

İHANET BİLDİRİSİNİ İMZALADI

Bülent Şık'ın 1128 akademisyen tarafından PKK lehine olan ihanet bildirisini imzalayan akademisyenler arasında olduğu bildirildi. Şık'ın PKK lehine yayınlanan bu bildiride imzası bulunduğu iddiasıyla ihraç edildiği iddia ediliyor.

ŞÜPHELİLER ARASINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından KCK yöneticisi Bese Hozat'ın çağrısı üzerine 1128 akademisyen tarafından imzalanan 'Bu suça ortak olmayacağız' isimli ihanet bildirisi ile ilgili soruşturma başlatılmıştı. Bülent Şık'ın da bu soruşturmanın şüphelilerinden birisi olduğu belirtildi.

PKK PROPAGANDASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bildiriyi hazırlayan 4 akademisyenle ilgili hazırlanan iddianamede şöyle denilmişti: 'Yayınlanan bildiri içeriğinden de açıkça anlaşıldığı üzere sözde barış bildirisinin PKK/KCK terör örgütünün alenen propagandası mahiyetinde olduğu, bildirinin esas amacının terör örgütü tarafından sözde 'öz yönetim' ilan edilen bölgelerde güvenlik güçleri tarafından bölgelerin teröristlerden temizlenmesi ve bölge halkının huzur ve refahının sağlanması için yürütülen operasyonların durdurulması için kamuoyu oluşturmak olduğu anlaşılmıştır."







Kaynak: Sabah