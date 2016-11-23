Avrupa Birliği Bakanlığı kaynakları, Avrupa Parlamentosunda (AP), Türkiye-ABilişkileri karar tasarısıyla ilgili yarın yapılacak oylama sonucundan, müzakerelerin durdurulması tavsiyesi çıksa bile bunun hukuki bir bağlayıcılığı olmayacağına işaret etti.

'MÜZAKERELERİN DURDURULMASI' OYLAMASI HUKUKEN BAĞLAYICI DEĞİL

Bakanlık kaynakları, AP Genel Kurulunun Strazburg'da yapılan dünkü oturumunda ele alınan Türkiye-AB ilişkileri başlıklı karar tasarısının yarınki oturumda oylanacağını hatırlatarak "AB üyesi olmak isteyen bir devletin yaptığı üyelik başvurusunun kabul edilmesi ve üyelik müzakerelerinin başlaması, AB Konseyinin oybirliğiyle alacağı karar neticesinde olmaktadır. AB'ye üyelik müzakerelerinin geçici olarak durdurulması kararı da ancak AB Konseyi tarafından alınabilmektedir. Türkiye ile müzakerelerin durdurulmasında Avrupa Parlamentosunun hukuken bir işlevi bulunmamaktadır. Bir başka ifadeyle Avrupa Parlamentosunda gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında yapılacak oylama neticesinde müzakerelerin durdurulması tavsiyesi çıksa bile bunun hukuki bir bağlayıcılığı olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye-AB ilişkileri başlıklı karar tasarısının ele alındığı dünkü oturumda, parlamentodaki siyasi grupların bir kısmı, Türkiye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında müzakerelerin geçici olarak durdurulmasına ilişkin görüş beyan ederken bir kısmı da Türkiye-AB ilişkilerinin ortak kazanımlarına dikkat çekmişti.

"ÜYELİK SÜRECİ SONA ERERSE İKİ TARAF DA KAYBEDER"

Bu kapsamda, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, darbe girişiminin ve Türkiye'deki terör saldırılarının sorumlularından hesap sormak üzere atılan adımları, meşru bir hak olarak nitelerken Türkiye-AB müzakerelerinin geçici olarak durdurulmasının her iki taraf açısından da olumlu sonuçlar doğurmayacağını söylemişti. Mogherini, Türkiye'nin anayasal reform sürecinde AB'nin desteğine ve diyalog kanallarının açık tutularak iş birliği alanlarına vurgu yapmış, üyelik sürecinin sona ermesiyle iki tarafın da kendilerini bir kaybet kaybet senaryosu içinde bulabileceği uyarısında bulunmuştu.

AB kurumları içinde demokratik bir yapıya sahip, farklı siyasi grupların temsil edildiği bir platform olan AP'de ele alınan kararlar hakkında siyasi gruplar doğal olarak farklı görüşler dile getirebiliyor.