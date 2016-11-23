15 Temmuz'da tankın önüne yatan kahraman konuştu

ÜNİVERSİTE SINAVINDA TÜRKİYE DERECESİ YAPTI
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini engellemek amacıyla Atatürk Havalimanı'nda tankın önüne yatan Metin Doğan, 15 Temmuz gecesinde yaşadıklarını TBMM Darbe Girişimi Araştırma Komisyonunda anlattı. Hayatı ve yaşamayı çok sevdiğini belirten Doğan, "6 yaşında ilkokula başladım. O zaman da her türlü haksızlık karşısında durduğum için öğretmenler tarafından cezalandırılıp ders saatinin çoğunda tek ayak üzerinde geçirdiğim için okulu hiç sevmedim. Bu çocuk okuyamaz dediler ve meslek lisesine gittim. Üniversiteye hazırlanırken ilk sene kazanamadım ve daha sonra 2 senelik çalışmam sonucunda Türkiye derecesi yaparak İstanbul Tıp Fakültesi'ni kazandım. Yaşamı kaçırmamak adına birinci sınıfta tıp fakültesini bıraktım. 2012 yılında tekrar İstanbul Tıp Fakültesi'ne başladım. Ben paraya ne kadar ihtiyacım varsa o kadar para kazanıyorum. Hayatı ve yaşamayı bu kadar çok severken uğruna bir saniye bile düşünmeden canımı verecek bir vatanım olduğu için Allah'a şükrediyorum" diye konuştu.
"AMACIM SADECE PALETLERİN ALTIDNA EZİLMEKTİ"
15 Temmuz günü spor salonundan çıktığını ve eve gitmek üzere otobüse bindiğini anlatan Doğan, darbe girişimini otobüsteki vatandaşlardan öğrendiğini söyledi. Doğan, "Eve gittiğimde televizyondan Atatürk Havalimanı'ndaki tankları gördüm. Darbeye karşı insanların biran önce sokağa dökülmesi gerekiyordu. Bu insanların sokağa çıkması için çok büyük bir eylem yapılması gerekiyordu. Kararımı verdim ve Atatürk Havalimanı'ndaki tankların altında birinin ezildiğini herkes görürse sokağa çıkarlar diye düşündüm. Atatürk Havalimanı'na vardığım zaman hiçbir eylemci olmadığı halde askerler havaya ateş açtılar. Ben askerler ile kavga etmeyi, onlara saldırmayı hiç düşünmedim. Amacım sadece o paletlerin altında ezilmekti. Üzerlerine doğru koşmaya başladım ve 'Ben Türk askeriyim, siz kimin askerisiniz' diye bağırmaya başladım. Orada bir tedirginlik yaşadıklarını hissettim. Amacım beni ezmeleriydi. Tank hareket ettiğinde o paletin altına yattım. Kafam, kalbim, organlarım aynı anda ezilsin ki biranda öleyim diye ayarladım. Tam o kadar yaklaşmışken bir fren sesi duydum. Baktım tankın hareket edeceği yok kalktım. İkinci kez hareket etti ve ben tekrar paletin altına yattım. Yine yaklaştı ve frene bastı. Ezilerek insanları yüreklendirmek istedim ama Allah canımı almadı" açıklamasında bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.