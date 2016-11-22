Üniversitede Ömer Halisdemir anıtı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanlığı, üniversiteye adı verilen şehit Ömer Halisdemir'i anmak ve hatırasını yaşatmak adına bir çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında merkez yerleşke girişine şehit Ömer Halisdemir'in 3 boyutlu bir görselinin yer aldığı ve hayatının anlatıldığı bir anıt yapıldı.
Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Görür, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet tarihimizin en büyük ihanet, isyan ve işgal girişimine karşı yapılan mücadelede canlarını feda eden aziz şehitlerimizin hiçbir zaman unutulmadan ilelebet saygı ve minnetle anılması gerek" dedi.
Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in 15 Temmuz gecesi demokrasiye sahip çıktığını hatırlatan Görür, "Ömer Halisdemir, 15 Temmuz'da canını hiçe sayarak tarihin akışını değiştirdi. Biz de adını taşımaktan onur duyduğumuz şehidimizin hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere bu şanlı kahramanı tanıtmak amacıyla üniversitemiz merkez yerleşkesi girişine şehidimizin memleketi Çukurkuyu'dan gelen taşların kullanıldığı bir anıt yaptık" diye konuştu.
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