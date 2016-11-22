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'dan Sinath-Haftanin'e hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Sinath-Haftanin bölgesinde anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu düzenlenen hava harekatında, ilk belirlemelere göre terör örgütü PKK üyesi 4 terörist etkisiz hale getirildi.

TSKdan Sinath-Haftanine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Irakkuzeyindeki Sinath-Haftanin bölgesine yönelik anlık bir istihbarat alındı. Bunun üzerine Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar, söz konusu bölgeye hava harekatı düzenledi. Harekatta ilk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıca bölgede tespit edilen bir mevzi, bir barınma alanı ile birlikte bir dinamik hedef de ateş altına alınarak imha edildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları, emniyetle üslerine geri dönd
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  • 22 Kasım 2016, Salı 11:34
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