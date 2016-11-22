Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin/Basyan ile Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütüne ait silah mevzileri ile iki barınak imha edildi, ilk belirlemelere göre 5 terörist etkisiz hale getirildi.