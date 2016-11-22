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'dan 'a hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin/Basyan ile Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütüne ait silah mevzileri ile iki barınak imha edildi, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk jetleri PKKya ölüm yağdırdı!
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin/Basyan ile Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütüne ait silah mevzileri ile iki barınak imha edildi, ilk belirlemelere göre 5 terörist etkisiz hale getirildi.
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  • 22 Kasım 2016, Salı 15:52
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