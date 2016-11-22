Türk Silahlı Kuvvetlerinin kriz veya harekat dönemlerindeki pilot ihtiyacının karşılanması için "ihtiyat pilot" uygulaması hayata geçirilecek. Bu kapsamda kendi istekleriyle görevden ayrılan pilotlardan gerekli şartları taşıyanlar, başka bir kurumda çalışsa bile imzalayacakları sözleşmeyle TSK'da görev alabilecek, savaş uçağı kullanabilecek.

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle Milli Savunma Bakanlığınca bazı düzenlemelere gidildi. Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na eklenen maddeyle kriz veya harekat kaynaklı ihtiyaç durumlarında kuvvet komutanlıklarının pilot ihtiyacının karşılanması amaçlandı.

Buna göre, söz konusu durumlarda pilot ihtiyacının muvazzaf personel dışında harbe hazır pilotlarla karşılanabilmesi için, bu komutanlıklar bünyesinde pilot olarak hizmet vermiş ve kendi istekleriyle görevden ayrılmış olanlardan uçuş için gerekli şartları taşıyanlar, ilgili kuvvet komutanlığının teklifi ve Mili Savunma Bakanlığının onayıyla "ihtiyat pilot" olarak görevlendirilebilecek.

İhtiyat pilotlara, belirli aralıklarla ayda üç iş gününden kısa olmamak ve bir sözleşme yılında toplam altmış iş gününü geçmemek kaydıyla, belirlenecek hava araçlarında ve bölgelerde görev uçuşu yaptırılacak. Bu sürede ihtiyaca göre tazeleme ve harbe hazırlığın devamı eğitimi verilecek. İhtiyat pilot sayısı, ilgili kuvvet komutanlığının önerisi ve Milli Savunma Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek.

Sözleşme imzalanacak

Söz konusu şartları taşıyanlar, imzalayacakları sözleşmeyle ihtiyat pilot statüsüne alınacak. Bir kurumda görevli olanların sözleşmeleri, ihtiyat pilotun yazılı rızası alınarak istihdam edildikleri tüzel kişilikle, diğerlerinin sözleşmeleri ise kendileriyle imzalanacak.

Söz konusu sözleşmeler ilgili kuvvet komutanlığının teklifi ve Milli Savunma Bakanlığının uygun görmesi halinde tek taraflı olarak feshedilebilecek. İlgili kuvvet komutanlıkları tarafından eğitim veya görev amaçlı uçuş yapacak olan ihtiyat pilotunun uçuş ve görev süreleri, pilotun görev yaptığı kuruma da bildirilecek. Uçuş görev süreleri ve uçuş süreleri ilgili komutanlık ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün mevzuatında belirtilen süreleri kapsayacak ve karşılıklı koordinasyonla düzenlenecek.

İHTİYAT PİLOTLARA ÖDENECEK PARA

İhtiyat pilotlara yönelik gerçekleştirilecek mali hususlara da değinilen düzenlemeye göre, aylık görev süresi içinde toplam üç saati geçmemek üzere, ilgili kuvvet komutanlığınca kayıt altına alınan her uçuş saati başına jet pilotları için 10 bin, pervaneli pilotları için 7 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda uçuş tazminatı ödenecek.

Görev yapılan her gün için ise jet pilotlarına 2 bin 500, pervaneli pilotlarına 2 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ayrıca ödeme yapılacak. Bir saatten az uçuş süreleri için de uçulan süreyle orantılı ödeme gerçekleştirilecek. Bu ödemeler, uçuşun gerçekleştiği ayı takip eden ay başında verilecek.

İhtiyat pilot olarak çalıştırılanlara, aylık görev süresi içinde ilgili komutanlıkça ihtiyaç duyulması halinde üç saatten fazla uçulan her uçuş saati başına jet pilotları için 5 bin, pervaneli pilotları için 3 bin 500 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda toplu uçuş tazminatı, her sözleşme yılının sonunda ödenecek. Bu ödemenin yapılmasında yıllık 80 saatten fazla uçuşlar dikkate alınmayacak. Yıllık sözleşme süresini tamamlamadan ayrılanlara toplu uçuş tazminatı ödenmeyecek.

Bu pilotların göreve çağrılma usulleri, tabi olacakları disiplin hükümleri, sağlık yetenekleri, kıyafetleri, yapılacak sözleşmelerle diğer hususlar Milli Savunma Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.