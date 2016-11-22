Terör örgütü PKK'ya sınır ötesinde ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Sinath-Haftanin bölgesine yönelik anlık bir istihbarat alındı. Bunun üzerine Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar, söz konusu bölgeye hava harekatı düzenledi. Harekatta ilk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıca bölgede tespit edilen bir mevzi, bir barınma alanı ile birlikte bir dinamik hedef de ateş altına alınarak imha edildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları, emniyetle üslerine geri döndü.