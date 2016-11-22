Yol Durumu
  1. FETO’dan yıldızlı merasim

Terör örgütü PKK'ya sınır ötesinde ağır darbe

Irak'ın kuzeyindeki bölgesinde anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu düzenlenen hava harekatında, ilk belirlemelere göre terör örgütü PKK üyesi 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKKya sınır ötesinde ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki bölgesine yönelik anlık bir istihbarat alındı. Bunun üzerine Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar, söz konusu bölgeye hava harekatı düzenledi. Harekatta ilk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıca bölgede tespit edilen bir mevzi, bir barınma alanı ile birlikte bir dinamik hedef de ateş altına alınarak imha edildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları, emniyetle üslerine geri döndü.
Etiketler: ,
  • 22 Kasım 2016, Salı 09:02
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
T&#220;RK TÜRK

başlarını ezin. B A Ş L A R I N I HAYDİ TÜRKİYEM.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.11.2016 09:21
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar