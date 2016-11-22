Diyarbakır'ın en işlek caddelerinden birinde şüpheli hareketlerde bulunan bir kadın polislerin dikkatini çekti. Durdurulan kadın, polislere ateş açmaya başladı. Çıkan çatışmada kadın terörist öldürüldü. Kadının PKK'nın dağ kadrosundan olduğu ve suikast için gönderildiği belirtildi.
Suikast hazırlığındaki terörist öldürüldü!
Diyarbakır'da suikast hazırlığındaki terörist öldürüldü.
- Terör örgütü PKK'ya sınır ötesinde ağır darbe
- Kamuda binlerce FETÖ'cüye daha ihraç geldi!
- İşte illere göre batık kredi oranları
kalan karakter 1000
Gebermiş Elhamdülillah mekanı cennem olsun
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.