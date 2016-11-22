Suikast hazırlığındaki terörist öldürüldü!

Diyarbakır'ın en işlek caddelerinden birinde şüpheli hareketlerde bulunan bir kadın polislerin dikkatini çekti. Durdurulan kadın, polislere ateş açmaya başladı. Çıkan çatışmada kadın terörist öldürüldü. Kadının PKK'nın dağ kadrosundan olduğu ve suikast için gönderildiği belirtildi.