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Suikast hazırlığındaki terörist öldürüldü!

Diyarbakır'da suikast hazırlığındaki terörist öldürüldü.

Suikast hazırlığındaki terörist öldürüldü!

Diyarbakır'ın en işlek caddelerinden birinde şüpheli hareketlerde bulunan bir kadın polislerin dikkatini çekti. Durdurulan kadın, polislere ateş açmaya başladı. Çıkan çatışmada kadın terörist öldürüldü. Kadının PKK'nın dağ kadrosundan olduğu ve suikast için gönderildiği belirtildi.
  • 22 Kasım 2016, Salı 13:02
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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vural vural

Gebermiş Elhamdülillah mekanı cennem olsun

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cevapla 22.11.2016 14:34
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