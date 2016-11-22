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Sır ölüm

'da bağımsız milletvekili adayı ’ın oğlu sokakta ölü bulundu. Psikolojik sorunları olan Ahmet Demirtaş’ın evinin camından atladığı öne sürüldü...

Sır ölüm
Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde vatandaşlar sabah saatlerinde birinin yerde hareketsiz yattığını görünce polise haber verdi. Ekiplerin yaptıkları incelemede cesedin 38 yaşındaki Ahmet Demirtaş'a ait olduğu belirlendi. Demirtaş'ın, cesedinin bulunduğu apartmanın 3'üncü katında oturduğu öğrenildi. Bir süre önce işinden ayrılan genç adamın evinin camından atlayarak intihar ettiği öne sürüldü. Ancak savcı Demirtaş'ın ölümünü şüpheli buldu. Cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ACI HABERLE YIKILDI
Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ahmet Demirtaş'ın babası işadamı Ali Osman Demirtaş, 3 Kasım 2015'te yapılan 26'ncı dönem milletvekilliği seçimlerine Bursa'dan bağımsız aday olarak katılmıştı. Demirtaş, boş meydanlarda tek başına yaptığı seçim konuşmalarıyla gündeme gelmişti. Bağımsız aday 504 oy almıştı. Oğlunun ölüm haberiyle yıkılan işadamı "Biz de şoktayız. Evladımı yitirdim çok üzgünüm" diye konuştu.
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  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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