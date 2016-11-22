Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde vatandaşlar sabah saatlerinde birinin yerde hareketsiz yattığını görünce polise haber verdi. Ekiplerin yaptıkları incelemede cesedin 38 yaşındaki AhmetDemirtaş'a ait olduğu belirlendi.Demirtaş'ın, cesedininbulunduğu apartmanın 3'üncükatında oturduğu öğrenildi.Bir süre önce işinden ayrılangenç adamın evinin camındanatlayarak intihar ettiğiöne sürüldü. Ancak savcıDemirtaş'ın ölümünü şüphelibuldu. Cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
ACI HABERLE YIKILDI
Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ahmet Demirtaş'ın babasıişadamı Ali Osman Demirtaş,3 Kasım 2015'te yapılan26'ncı dönem milletvekilliğiseçimlerine Bursa'dan bağımsızaday olarak katılmıştı. Demirtaş, boş meydanlarda tek başına yaptığı seçim konuşmalarıyla gündeme gelmişti. Bağımsız aday 504 oy almıştı. Oğlunun ölüm haberiyle yıkılan işadamı "Biz de şoktayız. Evladımı yitirdim çok üzgünüm" diye konuştu.
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