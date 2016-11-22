Sınırda dikkat çeken görüntü

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi ile Suriye'nin terör örgütü PYD denetimindeki Telabyad kenti arasındaki sınır hattına duvar örülmesi için çalışma başlatıldı. İş makineleri ile duvar örülecek zeminde çalışmalara başlanırken, zırhlı araçlar da çalışmaya katılan ekibin güvenliğini sağlıyor.





Akçakale'nin karşısında bulunan ve Suriye iç savaşının ardından önce Özgür Suriye Ordusu(ÖSO) , ardından DEAŞ ve son olarak da geçen yıl Haziran ayında PYD denetimine girdi. Güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde tutulduğu Telabyad sınırına, alınan karar ile 30 kilometre uzunluğunda modüler beton duvar örülmesi kararlaştırıldı. Alınan kararın ardından sınır hattına gelen iş makineleri, sınır hattındaki zeminde düzleştirme çalışmaları başlattı. İş makinelerinin çalışma başlatmasıyla birlikte bölgede askerler de zırhlı araçlarla önlem aldı.





İş makinelerinin zemin çalışmasını tamamlamasının ardından sınır hattına 3 metre yüksekliğinde modüler beton blokların yerleştirilmesine başlanacak.